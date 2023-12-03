Ніколи не робіть так під час онлайн-знайомств, інакше назавжди залишитеся без пари

Якщо ви хочете знайти пару в інтернеті та користуєтеся сайтами для знайомств, вам точно слід знати, які помилки усе псують.

Які вчинки на сайті знайомств відвертають від вас увагу інших користувачів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Ви брешете. Публікуйте актуальні фото та не приховуйте свій вік. Якщо людина, з якою ви познайомилися онлайн, піде з вами на побачення, вона буде дуже розчарованою, коли зрозуміє, що ви були нечесними. Краще одразу казати усю правду.

Ви публікуєте або надсилаєте дуже багато фото. Звісно, ви можете хотіти похизуватися відпусткою, але якщо ви почнете "завалювати" співрозмовника світлинами, це мало кому сподобається. Це стосується і вашого профілю, обмежтесь декількома вдалими фото, але не перетворюйте акаунт на альбом спогадів.

В описі про себе ви залишили дуже багато тексту. Не треба писати "роман" про своє життя. Розбивайте інформацію на абзаци та робіть текст інформативним й послідовним.

Як правильно знайомитися в інтернеті (фото: freepik.com)

Ви багато пишете про свої вимоги. Коли у тексті багато "я хочу", коли ви одразу висуваєте купу побажань, це відштовхує. Ви одразу будете виглядати, як людина, яка лише вимагає, а нічого не планує віддавати у відповідь.

Ви одразу говорите про гроші. Якщо у вашій анкеті вказано, що ви шукаєте того, хто буде дарувати вам подарунки та брати вас у подорожі, це виглядатиме так, ніби вам потрібен спонсор. І якщо ви не хочете виглядати корисливими, змініть формулювання своїх побажань.

Ви пишете про дітей. Навіть якщо ви мрієте про створення родини та народження синів й дочок, не треба відлякувати тих, хто про це ще не думав. Іноді це виглядає так, ніби людина готова на стосунки з ким завгодно, аби лише завести дітей.

Чого не треба казати при знайомстві (фото: freepik.com)

Ви залишаєте безглузді емодзі. Смайлик, який підморгує, іноді виглядає дивно. Коли ви хочете почати спілкування, напишіть щось цікаве, але не треба залишати незрозумілі стікери й посмішки.