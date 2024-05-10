Ніколи так не робіть. Що станеться із машиною, якщо залити непідходяще пальне

Здавалося, що такої помилки можуть допускатися лише водії-початківці, але насправді це не так. Світова статистика показує, що тисячі автомобілістів щорічно випадково заправляють свою машину невідповідним пальним.

Про те, що станеться, якщо заправити авто не тим типом пального і що робити у такому випадку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Total energies.

Яка різниця між бензином і дизелем

Ці два види палива мають однакову мету, але способи її досягнення відрізняються. Для бензину потрібна рідка суміш, а також іскра, яка ініціює процес горіння. Він не витримує сильного тиску.

На відміну від бензину, дизелю потрібен високий рівень стиснення, щоб самозайматися без використання іскри. Це означає, що якщо ви запалите сірник і кинете його в бак, наповнений дизельним пальним, нічого не станеться (не варто це перевіряти на практиці), тому що запалений сірник не має можливості запалити паливо настільки, щоб спричинити його горіння.

Що буде, якщо залити бензину в дизельний автомобіль

Бензин може завдати більше шкоди дизельному автомобілю, ніж навпаки. Навіть невеликі кількості бензину здатні змити тонку плівку, яка виконує функції змащування ПНВТ дизельного палива. Проблема виникає через те, що мастильні властивості бензину відрізняються від дизеля.

Бензин є більш легкозаймистим, ніж дизельне пальне, а це означає, що якщо він потрапить у бак дизельного автомобіля, він запалиться швидше, спричиняючи пропуски запалювання, розбризкування, детонацію, зниження потужності двигуна та потенційно незворотне пошкодження двигуна.

Згоряння бензину в будь-якому дизельному двигуні майже напевно призведе до невиправної поломки двигуна.

Що буде, якщо залити дизель у бензиновий автомобіль

Залити дизель у бензиновий автомобіль важче, ніж навпаки, бо пістолет для дизельного пального не підходить до отвору бака бензинових автомобілів, який служить певним захистом, але у старих моделей машин цього нема.

Навіть суміш, яка містить лише 5% дизельного пального, може завдати значних пошкоджень бензиновому двигуну та його каталітичному нейтралізатору, якщо припустити, що ви їздили автомобілем протягом тривалого періоду часу, коли відбуваються пропуски запалювання та розбризкування.

Теоретично дизельне пальне не повинно запалюватися у двигуні, що працює на бензині тому, що він не випаровується так, як бензин. Бензинові двигуни не призначені для спалювання дизельного пального. Це означає, що якщо у вашій машині закінчиться бензин, її двигун заглушиться, попри те, що ви перед цим долили дизпаливо.

Що робити, якщо помилились

Перш за все треба заглушити двигун, не намагаючись його запустити знову. Таким чином ви збільшуєте ймовірність того, що невідповідне паливо залишиться в баку, де воно може завдати менше шкоди.

Деякі моделі автомобілів починають змішувати паливо ще до того, як ви запустите двигун, тому не вставляйте ключ у замок запалювання, якщо зрозуміли, що припуститися помилки із пальним.

Викличте евакуатора, щоб вас перевезли на професійний автосервіс, де відкачають паливо як з паливної системи, так і з бака. Після цього резервуар для пального доведеться розібрати й ретельно вимити. Тільки після цього, якщо все буде в порядку, можна буде правильно заправити авто й поїхати на ньому.