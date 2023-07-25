Ніколи не приймайте ці препарати після 18:00, інакше будуть проблеми зі сном та шлунком

Лікарі застерігають від прийому деяких вітамінів проти ночі. Виявляється, час прийому ліків має значення. Неправильне використання ліків може призвести до проблем зі сном та подразнення шлунка.

Фахівці перерахували препарати та добавки, які не можна приймати після 18:00, пише Strona Zdorowia.

Які препарати не можна приймати перед сном

Деякі ліки та добавки слід приймати вранці, інші - протягом дня, а треті - увечері. Однак багато людей не усвідомлюють, що час прийому ліків має важливе значення - прийом вітамінів та мінералів у невідповідний час може послабити їхню дію і навіть викликати різні ускладнення зі здоров'ям, особливо проблеми зі сном та подразнення шлунка.

Виявляється, для правильної дії препаратів важливі не лише вид та дозування, а й доба.

Що краще не приймати на ніч:

Вітамін D - підтримує імунітет організму та підтримує нервову систему, але, на думку експертів, прийом цього вітаміну перед сном може зупинити або сповільнити природне вироблення мелатоніну.

Вітамін С - має вирішальне значення для підтримки організму в хорошому стані, підтримує імунітет і має антибактеріальні властивості, прискорює загоєння ран, регулює вироблення колагену і має омолоджуючі властивості. Проте вітамін С слід приймати на голодний шлунок. Регулярне вживання таким чином може призвести до розладів, а також шлунково-кишкового рефлюксу.

Антидепресанти можуть викликати значне збудження та порушення сну або надмірну сонливість. Тому час їхнього прийому слід коригувати залежно від реакції хворого.

Мультивітаміни – деякі препарати містять кофеїн, зелений чай чи інші рослинні екстракти, що впливають на енергію та концентрацію, тому краще не приймати їх перед сном. Найкращий час для прийому полівітамінів – ранок.

Кальцій - цей елемент майже зупиняє всмоктування магнію, необхідного для нервової системи, виявляє заспокійливу і заспокійливу дію, тому не бажано приймати його занадто пізно.

Вітаміни Е, А і К - хоча ці вітаміни, які приймаються на ніч, не шкідливі для організму, варто пам'ятати, що вони є жиророзчинними. Прийняті проти ночі, вони можуть бути менш ефективними.

Вітаміни групи B - підтримують кровоносну та нервову системи, роботу головного мозку, впливають на стан шкіри, волосся та нігтів. На думку фахівців, найкраще приймати їх уранці. Прийом вітамінів групи B проти ночі викликає порушення секреції мелатоніну, і навіть активізує роботу мозку.

СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну) - у деяких людей можуть викликати збудження та порушення сну.