Никогда не принимайте эти препараты после 18:00, иначе будут проблемы со сном и желудком

Врачи предостерегают от приема некоторых витаминов на ночь. Оказывается, время приема лекарств имеет значение. Неправильное использование лекарств может привести к проблемам со сном и раздражению желудка.

Специалисты перечислили препараты и добавки, которые нельзя принимать после 18:00, пишет Strona Zdorowia.

Какие препараты нельзя принимать перед сном

Некоторые лекарства и добавки следует принимать утром, другие - в течение дня, а третьи - вечером. Однако многие люди не осознают, что время приема лекарств имеет важное значение – прием витаминов и минералов в неподходящее время может ослабить их действие и даже вызвать различные осложнения со здоровьем, особенно проблемы со сном и раздражение желудка.

Оказывается, для правильного действия препаратов важны не только вид и дозировка, но и время суток.

Что лучше не принимать на ночь:

Витамин D - поддерживает иммунитет организма и поддерживает нервную систему, но, по мнению экспертов, прием этого витамина перед сном может остановить или замедлить естественную выработку мелатонина.

Витамин С - имеет решающее значение для поддержания организма в хорошем состоянии, поддерживает иммунитет и обладает антибактериальными свойствами, ускоряет заживление ран, регулирует выработку коллагена и обладает омолаживающими свойствами. Однако витамин С не следует принимать на голодный желудок. Регулярное употребление таким образом может привести к расстройствам, а также желудочно-кишечному рефлюксу.

Антидепрессанты могут вызывать значительное возбуждение и нарушения сна или чрезмерную сонливость. Поэтому время их приема следует корректировать в зависимости от реакции больного.

Мультивитамины - некоторые препараты содержат кофеин, зеленый чай или другие растительные экстракты, влияющие на энергию и концентрацию, поэтому лучше не принимать их перед сном. Лучшее время для приема поливитаминов - утро.

Кальций - этот элемент почти останавливает всасывание магния, необходимого для нервной системы, оказывает успокаивающее и умиротворяющее действие, поэтому не желательно принимать его слишком поздно.

Витамины Е, А и К - хотя эти витамины, принимаемые на ночь, не вредны для организма, стоит помнить, что они жирорастворимые. Принятые на ночь, они могут быть менее эффективными.

Витамины группы В – поддерживают кровеносную и нервную системы, работу головного мозга, влияют на состояние кожи, волос и ногтей. По мнению специалистов, лучше всего принимать их утром. Прием витаминов группы В на ночь вызывает нарушение секреции мелатонина, а также активизирует работу мозга.

СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) - у некоторых людей могут вызывать возбуждение и нарушения сна.