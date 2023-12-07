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Ніколи не приймайте довго гарячий душ - і ось чому

Фото: Гарячий душ не можна приймати надто довго (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто після довгого перельоту вам хочеться прийняти гарячий душ та постояти під водою максимально довгий час. Але не варто цього робити.

Чому гарячий душ небезпечний - читайте у матеріалі нижче.

У матеріалі були використані дані із сайтів Healthline, The Post, Allure.

Чому не можна довго приймати гарячий душ після перельоту

Після довгої подорожі та потенційної зустрічі з тривожними мікробами в аеропорту, у тому числі зі шкідливими бактеріями, такими як стафілокок і кишкова паличка, багатьом людям не терпиться прийняти душ після прибуття до пункту призначення.

Однак, хоча гарячий душ з парою може знищити деякі мікроби, він також позбавляє вашу шкіру такого необхідного захисту.

Річ у тому, що душ, що обпалює, може спровокувати шкірні захворювання, такі як екзема і прищі, оскільки гаряча вода видаляє натуральні масла і корисні бактерії з вашої шкіри.

"Мило і гарячі струмені води дійсно видаляють та руйнують мікробіом шкіри, який відіграє роль у захисті шкіри, а також надзвичайно важливий для загального здоров'я організму", - розповіла дерматолог Джулі Русак.

Замість гарячого душу експерти в галузі охорони здоров'я рекомендують людям приймати холодний душ у воді з температурою нижче 60 градусів за Фаренгейтом.

За даними Healthline, холодний душ може допомогти збільшити рівень ендорфінів, підвищити метаболізм, зміцнити імунітет, сприяти здоровій втраті ваги, покращити кровообіг, зменшити запалення та набряк, боротися із симптомами депресії та зменшити біль.

 

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