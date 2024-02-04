Ніколи не поєднуйте ці ліки з кавою, щоб не нашкодити здоров'ю

Ліки для щитоподібної залози

При гіпотиреозі пацієнтам призначають препарати для щитоподібної залози, щоб допомогти збалансувати їхні гормони. Дослідження показують, що вживання кави одночасно з прийомом ліків для щитоподібної залози може зменшити концентрацію ліків в організмі, відповідно, тим самим знизити лікувальний ефект. Звіти медиків показують, що цей ефект зменшується вдвічі.

Препарати проти застуди та алергії

Кава є стимулятором, тому запиваючи нею ліки проти алергії, ви можете спровокувати появу неприємних симптомів - неспокою і безсоння. Тому перед прийомом ліків проти алергії, а також застуди варто проконсультуватись із сімейним лікарем, чи можна ці засоби поєднувати з кавою.

Ліки проти діабету

Якщо ви змішуєте каву з цукром або молоком, це може призвести до стрибка рівня цукру в крові та вплинути на ефективність дії ліків проти діабету. Крім того, дослідження показують, що кофеїн може погіршити симптоми у людей з діабетом.

Препарати проти Альцгеймера

Кофеїн впливає на ліки від хвороби Альцгеймера. Кофеїн зміцнює гематоенцефалічний бар’єр і може зменшити кількість препарату, що потрапляє у мозок. Ліки від хвороби Альцгеймера діють, захищаючи нейромедіатор ацетилхолін, і було показано, що вживання великої кількості кави погіршує цей захисний ефект.

Ліки проти астми

Вживання кави чи інших напоїв з високим вмістом кофеїну може збільшити ризик цих побічних ефектів від препаратів, що призначені для лікування астми. Кава також може зменшити дозу засвоєння ліків в організму.

Препарати проти остеопорозу

Ліки проти остеопорозу не слід приймати одночасно з кавою, оскільки це знижує ефективність препарату. Рекомендується приймати ці ліки перед тим, як щось їсти або пити, і запивати таблетки тільки звичайною водою. Коли ви п'єте каву з цими типами ліків, їх ефективність може бути знижена більш ніж вдвічі.

Ліки проти тиску

Багато людей приймають ліки при артеріального тиску, які уповільнюють серцевий ритм. Однак вживання кави одночасно з прийомом таких засобів, може призвести до того, що організм засвоюватиме менше препарату. Тому варто проконсультуватись із лікарем щодо вживання кави та засобів проти тиску.