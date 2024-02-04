Ніколи не поєднуйте ці ліки з кавою, щоб не нашкодити здоров'ю

Кава є сильним стимулятором, тому при поєднанні із деякими препаратами може призвести до перезбудження та появи неприємних симптомів. Також цей напій здатний погіршувати засвоєння ліків організмом.

Про те, які ліки не варто поєднувати з кавою, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Health.

Ліки для щитоподібної залози

При гіпотиреозі пацієнтам призначають препарати для щитоподібної залози, щоб допомогти збалансувати їхні гормони. Дослідження показують, що вживання кави одночасно з прийомом ліків для щитоподібної залози може зменшити концентрацію ліків в організмі, відповідно, тим самим знизити лікувальний ефект. Звіти медиків показують, що цей ефект зменшується вдвічі.

Препарати проти застуди та алергії

Кава є стимулятором, тому запиваючи нею ліки проти алергії, ви можете спровокувати появу неприємних симптомів - неспокою і безсоння. Тому перед прийомом ліків проти алергії, а також застуди варто проконсультуватись із сімейним лікарем, чи можна ці засоби поєднувати з кавою.

Ліки проти діабету

Якщо ви змішуєте каву з цукром або молоком, це може призвести до стрибка рівня цукру в крові та вплинути на ефективність дії ліків проти діабету. Крім того, дослідження показують, що кофеїн може погіршити симптоми у людей з діабетом.

Препарати проти Альцгеймера

Кофеїн впливає на ліки від хвороби Альцгеймера. Кофеїн зміцнює гематоенцефалічний бар’єр і може зменшити кількість препарату, що потрапляє у мозок. Ліки від хвороби Альцгеймера діють, захищаючи нейромедіатор ацетилхолін, і було показано, що вживання великої кількості кави погіршує цей захисний ефект.

Ліки проти астми

Вживання кави чи інших напоїв з високим вмістом кофеїну може збільшити ризик цих побічних ефектів від препаратів, що призначені для лікування астми. Кава також може зменшити дозу засвоєння ліків в організму.

Препарати проти остеопорозу

Ліки проти остеопорозу не слід приймати одночасно з кавою, оскільки це знижує ефективність препарату. Рекомендується приймати ці ліки перед тим, як щось їсти або пити, і запивати таблетки тільки звичайною водою. Коли ви п'єте каву з цими типами ліків, їх ефективність може бути знижена більш ніж вдвічі.

Ліки проти тиску

Багато людей приймають ліки при артеріального тиску, які уповільнюють серцевий ритм. Однак вживання кави одночасно з прийомом таких засобів, може призвести до того, що організм засвоюватиме менше препарату. Тому варто проконсультуватись із лікарем щодо вживання кави та засобів проти тиску.