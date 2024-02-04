Никогда не сочетайте эти лекарства с кофе, чтобы не навредить здоровью

Кофе является сильным стимулятором, поэтому при сочетании с некоторыми препаратами может привести к перевозбуждению и появлению неприятных симптомов. Также этот напиток способен ухудшать усвоение лекарств организмом.

О том, какое лекарство не стоит совмещать с кофе, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Health.

Лекарства для щитовидной железы

При гипотиреозе пациентам назначают препараты для щитовидки, чтобы помочь сбалансировать их гормоны. Исследования показывают, что употребление кофе одновременно с приемом лекарства для щитовидной железы может уменьшить концентрацию лекарства в организме, соответственно, тем самым снизить лечебный эффект. Отчеты врачей показывают, что этот эффект уменьшается вдвое.

Препараты против простуды и аллергии

Кофе является стимулятором, поэтому запивая им лекарство против аллергии, вы можете спровоцировать появление неприятных симптомов - беспокойства и бессонницы. Поэтому перед приемом препаратов против аллергии, а также простуды следует проконсультироваться с семейным врачом, можно ли эти средства сочетать с кофе.

Лекарство против диабета

Если вы смешиваете кофе с сахаром или молоком, это может привести к скачку уровня сахара в крови и повлиять на эффективность действия лекарства против диабета. Кроме того, исследования показывают, что кофеин может усугубить симптомы у людей с диабетом.

Препараты против Альцгеймера

Кофеин влияет на лекарства от болезни Альцгеймера. Кофеин укрепляет гематоэнцефалический барьер и может уменьшить количество попадающего в мозг препарата. Лекарства от болезни Альцгеймера действует, защищая нейромедиатор ацетилхолин, и было показано, что употребление большого количества кофе усугубляет этот защитный эффект.

Лекарства против астмы

Употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина может увеличить риск этих побочных эффектов от препаратов, предназначенных для лечения астмы. Кофе также может снизить дозу усвоения лекарства в организме.

Препараты против остеопороза

Лекарство против остеопороза не следует принимать одновременно с кофе, поскольку это снижает эффективность препарата. Рекомендуется принимать это лекарство перед тем, как что-нибудь есть или пить, и запивать таблетки только обычной водой. Когда вы пьете кофе с этими типами лекарства, их эффективность может быть снижена более чем вдвое.

Лекарство против давления

Многие люди принимают лекарства при давлении, которые замедляют сердечный ритм. Однако употребление кофе одновременно с приемом таких средств может привести к тому, что организм будет усваивать меньше препарата. Поэтому следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления кофе и средств против давления.