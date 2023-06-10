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Ніколи не купуйте ці три речі додому: вони здешевлюють інтер'єр і шкодять гаманцю

Які речі не варто додавати до інтер'єру (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто нам хочеться прикрасити своє житло цікавими аксесуарами для дому. Проте вони не завжди можуть комбінуватися із загальним інтер'єром чи бути просто недоречними. До того ж це виявиться ще й зайвою витратою грошей.

Що не варто купувати додому, розповіли на сайті Good Idea.

Пластмасові полиці та комоди

Можливо, ви й не чули про такі новації, а вони створені якраз для тих, хто хоче зекономити на меблях. До того ж часто їх ставлять у ванній кімнаті, щоб сировина не псувалася.

Проте насправді ви можете повністю применшити всі старання, адже такі меблі мають непривабливий вигляд і захламлюють кімнату.

Фото: leroymerlin.ua

Кольорова підсвітка

Саме по собі це цікаве та оригінальне рішення, але вона може порушити гармонію у вашій оселі, створюючи занадто яскраве світло довкола. Якщо потребуєте додаткового світла вдома, віддавайте перевагу м'якому освітленню, яке наближене до природного.

Фото: 5watt.ua

Текстильна шторка для душу

Шторка для душу потрібна для того, щоб не намочити інші предмети у ванній під час прийому душу. Однак якраз через те, що шторка перебуває під постійним потоком води та майже не висихає, на ній розвиваються різні бактерії та грибок.

У такому разі краще задуматися над встановленням скляних дверей у душ, якщо це можливо.

Фото: comoda.com.ua

До речі, раніше ми писали, які ще речі в інтер'єрі повністю зіпсують його.

Читайте також, як зробити його візуально дорожчим.

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інтер'єр