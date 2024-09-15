Ніколи не давайте курячі яйця сусідам: ось чому

Яйця здавна були оточені різноманітними забобонами та прикметами, які передавалися з покоління в покоління. У народі вірили, що неправильне поводження з яйцями може принести нещастя або ж навпаки - захистити від лиха.

Історія забобонів, пов’язаних із яйцями

Ще за часів римлян люди вважали, що в яйцях є щось підозріле, особливо у шкаралупі.

Близько 1500-х років у Європі поширилося вірування, що відьми використовують яєчну шкаралупу як човен, а також щоб викликати бурі та топити кораблі. Насправді тоді навіть звичайне варіння яйця могло призвести до звинувачення в чаклунстві.

Яйця вважали символом родючості, тому фермери розкидали розбиті яйця на своїх полях, сподіваючись на багатий урожай. Якщо знаходили два жовтки в одному яйці, це передбачало одруження когось зі знайомих або народження близнюків.

Молодим незаміжнім дівчатам радили покласти яйце в вогонь і чекати годину. Вважалося, що тоді завиє вітер, загавкають собаки, а чоловік, за якого вона вийде заміж, увійде і переверне яйце.

Окрім цього, якщо яйце трісне у дівчини в руках, це означає, що вона ніколи не вийде заміж. Ірландські емігранти в Америці в 1840-х розбивали шкаралупу яєць, щоб відьми та феї не проникли в їхні домівки.

Моряки досі уникають брати яйця на корабель, а якщо вони вже є на борту, їх називають не "яйцями", а "карусельними кульками".

Забобони про яйця в українській традиції

Наші предки вірили в чимало прикмет, пов'язаних із яйцями. Ось кілька важливих заборон:

Не можна позичати яйця. Якщо ви дали яйця сусідці, не просіть їх назад, щоб не взяти на себе її негатив.

Якщо ви дали яйця сусідці, не просіть їх назад, щоб не взяти на себе її негатив. Не давати яйця на розведення. Вважалося, що якщо дати сусідам яйця для курчат, у вас самих кури перестануть нестися.

Вважалося, що якщо дати сусідам яйця для курчат, у вас самих кури перестануть нестися. Підкладання яєць під квочку. Робити це можна лише до заходу сонця і не в неділю, щоб не вилупилися тільки півні. Яєць має бути непарна кількість, інакше вони не вилупляться.

Робити це можна лише до заходу сонця і не в неділю, щоб не вилупилися тільки півні. Яєць має бути непарна кількість, інакше вони не вилупляться. Яйця без жовтка. Такі яйця несли півні, і їх швидко викидали, оскільки вони приносили нещастя.

Такі яйця несли півні, і їх швидко викидали, оскільки вони приносили нещастя. Підкинуте яйце. Знайдене під дверима яйце могло означати наведення вроків.

Окрім цього, щоб уникнути біди, не можна було розбивати сире яйце об кут стола - здавна українці вірили, що це може відлякати удачу та накликати нещастя.