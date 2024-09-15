Ніколи не давайте курячі яйця сусідам: ось чому
Яйця здавна були оточені різноманітними забобонами та прикметами, які передавалися з покоління в покоління. У народі вірили, що неправильне поводження з яйцями може принести нещастя або ж навпаки - захистити від лиха.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про курячі яйця з усього світу.
Історія забобонів, пов’язаних із яйцями
Ще за часів римлян люди вважали, що в яйцях є щось підозріле, особливо у шкаралупі.
Близько 1500-х років у Європі поширилося вірування, що відьми використовують яєчну шкаралупу як човен, а також щоб викликати бурі та топити кораблі. Насправді тоді навіть звичайне варіння яйця могло призвести до звинувачення в чаклунстві.
Яйця вважали символом родючості, тому фермери розкидали розбиті яйця на своїх полях, сподіваючись на багатий урожай. Якщо знаходили два жовтки в одному яйці, це передбачало одруження когось зі знайомих або народження близнюків.
Молодим незаміжнім дівчатам радили покласти яйце в вогонь і чекати годину. Вважалося, що тоді завиє вітер, загавкають собаки, а чоловік, за якого вона вийде заміж, увійде і переверне яйце.
Окрім цього, якщо яйце трісне у дівчини в руках, це означає, що вона ніколи не вийде заміж. Ірландські емігранти в Америці в 1840-х розбивали шкаралупу яєць, щоб відьми та феї не проникли в їхні домівки.
Моряки досі уникають брати яйця на корабель, а якщо вони вже є на борту, їх називають не "яйцями", а "карусельними кульками".
Забобони про яйця в українській традиції
Наші предки вірили в чимало прикмет, пов'язаних із яйцями. Ось кілька важливих заборон:
- Не можна позичати яйця. Якщо ви дали яйця сусідці, не просіть їх назад, щоб не взяти на себе її негатив.
- Не давати яйця на розведення. Вважалося, що якщо дати сусідам яйця для курчат, у вас самих кури перестануть нестися.
- Підкладання яєць під квочку. Робити це можна лише до заходу сонця і не в неділю, щоб не вилупилися тільки півні. Яєць має бути непарна кількість, інакше вони не вилупляться.
- Яйця без жовтка. Такі яйця несли півні, і їх швидко викидали, оскільки вони приносили нещастя.
- Підкинуте яйце. Знайдене під дверима яйце могло означати наведення вроків.
Окрім цього, щоб уникнути біди, не можна було розбивати сире яйце об кут стола - здавна українці вірили, що це може відлякати удачу та накликати нещастя.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Canton, abc 33 WYTV.