Никогда не давайте куриные яйца соседям: вот почему

Яйца издавна были окружены разнообразными суевериями и приметами, передаваемыми из поколения в поколение. В народе верили, что неправильное обращение с яйцами может принести несчастье или же наоборот - защитить от беды.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о куриных яйцах со всего мира.

История предрассудков, связанных с яйцами

Еще при римлянах люди считали, что в яйцах есть что-то подозрительное, особенно в скорлупе.

Около 1500-х годов в Европе распространилось верование, что ведьмы используют яичную скорлупу как лодку, а также вызвать бури и топить корабли. На самом деле тогда даже обычная варка яйца могла привести к обвинению в колдовстве.

Яйца считали символом плодородия, поэтому фермеры разбросали разбитые яйца на своих полях в надежде на богатый урожай. Если находили два желтка в одном яйце, это предполагало женитьбу кого-то из знакомых или рождение близнецов.

Молодым незамужним девочкам советовали положить яйцо в огонь и ждать час. Считалось, что тогда завоет ветер, залают собаки, а мужчина, за которого она выйдет замуж, войдет и перевернет яйцо.

Кроме того, если яйцо треснет у девушки в руках, это значит, что она никогда не выйдет замуж. Ирландские эмигранты в Америке в 1840-х разбивали скорлупу яиц, чтобы ведьмы и феи не проникли в их дома.

Моряки до сих пор избегают брать яйца на корабль, а если они уже есть на борту, их называют не яйцами, а карусельными шариками.

Суеверия о яйцах в украинской традиции

Наши предки верили в немало примет, связанных с яйцами. Вот несколько важных запретов:

Нельзя одалживать яйца. Если вы дали яйца соседке, не просите их обратно, чтобы не взять на себя негатив.

Если вы дали яйца соседке, не просите их обратно, чтобы не взять на себя негатив. Не давать яйца на разведение. Считалось, что если дать соседям яйца для цыплят, у вас самих куры перестанут уноситься.

Считалось, что если дать соседям яйца для цыплят, у вас самих куры перестанут уноситься. Подкладка яиц под наседку. Делать это можно только до заката и не в воскресенье, чтобы не вылупились только петухи. Яиц должно быть нечетное количество, иначе они не вылупятся.

Делать это можно только до заката и не в воскресенье, чтобы не вылупились только петухи. Яиц должно быть нечетное количество, иначе они не вылупятся. Яйца без желтка. Такие яйца несли петухи, и их быстро выбрасывали, потому что они приносили несчастье.

Такие яйца несли петухи, и их быстро выбрасывали, потому что они приносили несчастье. Подброшенное яйцо. Обнаруженное под дверью яйцо могло означать наведение уроков.

Кроме этого, во избежание беды нельзя было разбивать сырое яйцо об угол стола - издавна украинцы верили, что это может отпугнуть удачу и навлечь несчастье.