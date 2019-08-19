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Возле Киева военный под наркотиками застрелил мужчину

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 12:37
Возле Киева военный под наркотиками застрелил мужчину
Фото: место стрельбы под Киевом (vppnr.gp.gov.ua)

Медики установили, что подозреваемый был под действием амфетамина

Возле Киева солдат-контрактник, находясь под действием наркотиков, застрелил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона.

Сообщается, что инцидент произошел в комнате общежития в селе Залесье Броварского района. По данным правоохранителей, 22-летний старший солдат четыре раза выстрелил из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в грудь и в правую ногу, и умер в реанимации Броварской центральной районной больницы.

Также сообщается, что во время совершения преступления военный находился под действием амфетамина. Подозреваемого задержали, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место преступления (vppnr.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. В полиции уточнили, что открыты уголовные производства статье угон автомобиля и умышленное убийство. Также сообщалось, что преступники после инцидента завладели легковым авто своих жертв.

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