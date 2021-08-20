Под Николаевом женщина вынесла из огня троих детей: малыши были дома одни

Пожар начался в одноэтажном многоквартирном доме. Большинство жителей дома при запахе дыма сразу же побежали на улицу. А одна из женщин увидела, что горит соседняя квартира, в которой проживает молодая семья с тремя маленькими детьми.

Соседка не растерялась и выбила двери в квартиру, а в помещении оказались только малыши – две пятилетние девочки-близняшки и их младшая трехлетняя сестра. Они были без сознания, но еще дышали. Девочки надышались угарным газом.

"Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери, лицом вниз лежала младшая девочка. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, воздух набрала в легкие и зашла в помещение в третий раз. Нашла последнюю, вынесла и ее. Дети были в саже, но слава Богу – живы", - рассказала спасительница Людмила Симоненко.

Всех троих девочек сейчас поместили в реанимацию, они находятся под наблюдением врачей.

В момент пожара дети находились дома одни. Отец ушел на работу, а мама вышла ненадолго по делам.

Эксперты на данный момент рассматривают две версии пожара: могла загореться проводка телевизора или возгорание случилось из-за неаккуратного использования спичек. В сгоревшей квартире на полу обнаружили разбросанные спички.