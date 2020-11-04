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Под Николаевом река приобрела кровавый цвет и стоит жуткая вонь: видео экокатастрофы

Среда 04 ноября 2020 07:33
Под Николаевом река приобрела кровавый цвет и стоит жуткая вонь: видео экокатастрофы
Грязная вода (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Река Южный Буг стала кровавого цвета

Жители Новой Одессы в Николаевской области столкнулись с экологической катастрофой, которая произошла с рекой Южный Буг. Дело в том, что вода в реке стала красного цвета. Кроме того, от нее идет неприятный запах.

Никто не знает, что в реке, или краска, или ржавчина. При этом местные жители обвиняют во всем маслоэкстракционный завод, который сливает свои отходы в реку. Об этом сообщает Telegram-канал "Odessa info".

Вообще не понятно, установлены ли на заводе очистительные сооружения. Но если они и есть, то явно не справляются со своей работой.

Река Южный Буг стала красного цвета (видео: YouTube)

Напомним, что на Донбассе зафиксировано значительное радиационное загрязнение на оккупированных территориях. Это грозит экологической катастрофой для всего региона уже через несколько месяцев.

Кроме того, в ОРДЛО также прекращена откачка воды из нескольких десятков шахт. Это уже через несколько месяцев приведет к экологической катастрофе не только в Украине на Донбассе, но также и в российской Ростовской области.

Мы также писали о том, что Крым становится пустыней из-за варварского расхода воды. Каждый год крымские "власти" бурят более ста скважин ежегодно, чтобы решить локальные проблемы с водой.

В итоге по трубам идет артезианская вода, которой миллионы лет. Ранее эту воду продавали, чтобы пить, а сейчас она сливается в унитаз. Уникальный ресурс расходуют самым варварским способом.

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Новости Украины Жизнь Николаевская областьэкологическая катастрофа

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