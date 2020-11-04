Під Миколаєвом річка стала кривавого кольору: що відбувається (відео)

Брудна вода (ілюстративне фото: pixabay.com)

Річка Південний Буг стала кривавого кольору

Жителі Нової Одеси у Миколаївській області зіткнулися з екологічною катастрофою, що сталася з річкою Південний Буг. Справа в тому, що вода в річці стала червоного кольору. Крім того, від неї йде неприємний запах.

Ніхто не знає, що в річці, або фарба, або іржа. При цьому місцеві жителі звинувачують у всьому олійноекстракційний завод, який зливає свої відходи у річку. Про це повідомляє Telegram-канал "Odessa info".

Взагалі не зрозуміло, чи встановлені на заводі очисні споруди. Але якщо вони і є, то явно не справляються зі своєю роботою.

Річка Південний Буг стала червоного кольору (відео: YouTube)

Нагадаємо, що на Донеччині зафіксовано значне радіаційне забруднення на окупованих територіях. Це загрожує екологічною катастрофою для всього регіону вже через кілька місяців.

Крім того, в ОРДЛО також припинено відкачування води з декількох десятків шахт. Це вже через кілька місяців призведе до екологічної катастрофи не тільки в Україні на Донбасі, але також і в російській Ростовській області.

Ми також писали про те, що Крим стає пустелею через варварські витрати води. Кожен рік кримська "влада" бурить більше ніж сто свердловин щорічно, щоб розв'язати локальні проблеми з водою.

У підсумку по трубах йде артезіанська вода, якій мільйони років. Раніше цю воду продавали, щоб пити, а зараз вона зливається в унітаз. Унікальний ресурс витрачають самим варварським способом.