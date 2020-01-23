Под Николаевом родители морили ребенка голодом: на квартиру страшно смотреть

Под Николаевом ребенка чуть не заморили голодом (фото: РБК-Украина)

Под Николаевом двухлетнюю девочку неделю не кормили родители, так как злоупотребляли спиртным

В Николаевской области в Снегиреве молодые родители почти неделю не кормили своего ребенка. Двухлетняя Аринка жила с мамой и папой в полной антисанитарии, в квартире царила разруха и вонь. Родители малышки не "просыхали" после Нового года.

Первыми тревогу забили воспитатели из детcкого сада. Они заволновались, что Аринка после праздников в сад так и не появилась. Педагоги позвонили соседям, а те, в свою очередь, в полицию. Когда в дом приехали "копы" они были в шоке от происходящего. Вначале дверь не открывали, но потом все-таки полицейским удалось зайти в квартиру. Там оказались мама и папа ребенка, а также бабушка, которая составляла компанию в распитии алкогольных напитков.

В квартире ужасно пахло, повсюду валялись пустые бутылки, холодильник был пуст. Маленькая девочка была очень голодная, ее все это время не кормили. Ее забрали в больницу, где врачи позаботились о ней. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отец ребенка уверяет, что постоянно покупал дочке печенье, фрукты и йогурт, но показать продукты отказался и закрыл двери перед съемочной группой.

Сейчас малышке "светит" детский дом, так как ее мать хотят лишить родительских прав. Сама женщина говорит, что очень сожалеет, что так произошло и хочет исправиться. К слову, в больницу к дочке она явилась только на третий день.

Под Николаевом пьяные родители морили голодом ребенка (YouTube)