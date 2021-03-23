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Под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева

Новина українською → Николаевская область, Вторник 23 марта 2021 16:11
Под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева Пистолет в руках (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Николаевом депутат во время конфликта с четырьмя мужчинами выстелил из травматического пистолета в одного из них, в результате чего пострадавший получил огнестрельное ранения ноги.

Об этом 23 марта передали в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

Инцидент произошел около поселка Бандурка Первомайского района недалеко от железнодорожного переезда вчера вечером.

Причиной ссоры 46-летнего депутата одной из объединенных территориальных громад с местными жителями стало его замечание из-за спиленного дерева.

"Во время потасовки, защищаясь, гражданин достал пистолет травматического действия и выстрелил, попав в одного из мужчин", - рассказали правоохранители.

44-летнему жителю района с простреленной ногой оказали медицинскую помощь.

По факту ЧП полиция проводит досудебное расследование. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Пистолет уже изъяли.

Отмечается, что по делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Ожидается выводов специалистов, по результатам которых будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

Ранее сообщалось, что под Киевом депутат "защищал" свой ставок от детей, и разборки политика с родителями подростка закончились дракой и стрельбой.

Также мы писали о том, что в сентябре под Винницей подрались кандидаты в депутаты, и конфликт закончился разбитой головой и стрельбой.

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