Під Миколаєвом депутат підстрелив місцевого жителя через спиляне дерево
Під Миколаєвом депутат під час конфлікту з чотирма чоловіками вистрілив з травматичного пістолета в одного з них, внаслідок чого потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги.
Про це 23 березня передали в прес-службі Національної поліції Миколаївської області.
Інцидент стався біля селища Бандурка Первомайського району недалеко від залізничного переїзду вчора ввечері.
Причиною сварки 46-річного депутата однієї з об'єднаних територіальних громад з місцевими жителями стало його зауваження через спиляне дерево.
"Під час бійки, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії та вистрілив, влучивши в одного з чоловіків", - розповіли правоохоронці.
44-річному жителю району з простреленою ногою була надана медична допомога.
За фактом НП поліція проводить досудове розслідування. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Пістолет вже вилучили.
Зазначається, що у справі призначена судово-медична експертиза. Очікується висновків фахівців, за результатами яких будуть прийматися подальші процесуальні рішення.
Раніше повідомлялося, що під Києвом депутат "захищав" свій ставок від дітей, і розборки політика з батьками підлітка закінчилися бійкою і стріляниною.
Також ми писали про те, що у вересні під Вінницею побилися кандидати в депутати, і конфлікт закінчився розбитою головою та стріляниною.