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Під Миколаєвом депутат підстрелив місцевого жителя через спиляне дерево

Новость на русском → Миколаївська область, Вівторок 23 березня 2021 16:11
Під Миколаєвом депутат підстрелив місцевого жителя через спиляне дерево Пістолет у руках (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Миколаєвом депутат під час конфлікту з чотирма чоловіками вистрілив з травматичного пістолета в одного з них, внаслідок чого потерпілий отримав вогнепальне поранення ноги.

Про це 23 березня передали в прес-службі Національної поліції Миколаївської області.

Інцидент стався біля селища Бандурка Первомайського району недалеко від залізничного переїзду вчора ввечері.

Причиною сварки 46-річного депутата однієї з об'єднаних територіальних громад з місцевими жителями стало його зауваження через спиляне дерево.

"Під час бійки, захищаючись, громадянин дістав пістолет травматичної дії та вистрілив, влучивши в одного з чоловіків", - розповіли правоохоронці.

44-річному жителю району з простреленою ногою була надана медична допомога.

За фактом НП поліція проводить досудове розслідування. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Пістолет вже вилучили.

Зазначається, що у справі призначена судово-медична експертиза. Очікується висновків фахівців, за результатами яких будуть прийматися подальші процесуальні рішення.

Раніше повідомлялося, що під Києвом депутат "захищав" свій ставок від дітей, і розборки політика з батьками підлітка закінчилися бійкою і стріляниною.

Також ми писали про те, що у вересні під Вінницею побилися кандидати в депутати, і конфлікт закінчився розбитою головою та стріляниною.

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