В Николаеве от осложнений COVID-19 умерла роженица, которая вынашивала двойню: малыши живы
В Николаеве умерла женщина от последствий COVID-19, которая вынашивала двойню. При этом новорожденные живы и теперь находятся под наблюдением медиков.
Об этом 13 апреля передает местное издание "НикВести".
Трагический случай произошел в Николаевском роддоме №1 9 апреля.
По словам начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирины Шамрай, погибшая на момент родов имела крайне тяжелую пневмонию с тотальным поражением легких.
Женщина была из Вознесенска. Она поступила в роддом в тяжелом состоянии из-за коронавирусной болезни. К сожалению, врачи не смогли ее спасти.
"Вскрытие показало тяжелейшую ковидную пневмонию. Тотальное поражение обоих легких", - сказала Шамрай.
Малыши, которые родились, в настоящее время находятся под наблюдением врачей Николаевской областной детской больницы.
"Родилась двойня. Дети живы, находятся в областной детской больнице", - рассказала начальница городского управления здравоохранения.
Также она проинформировала, что сейчас в Николаевском роддоме с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 23 женщины - их состояние медики расценивают как средней тяжести.
"В легком состоянии мы не кладем, - добавила Шамрай.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица, а муж покойной в смерти жены обвиняет медиков.
Напомним, что перед этим во Львове роженица потеряла ребенка из-за коронавируса на 31-й неделе беременности.