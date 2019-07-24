В Николаеве таксист изувечил пассажирку, которая забыла кошелек (фото)

В Николаеве произошел вопиющий инцидент. Водитель-частник избил пассажирку, которая сказала ему, что забыла кошелек. Девушка не собиралась ехать бесплатно, но водитель транспорта этого не понял. Мужчина пришел в ярость и заявил, что не собирается везти кого-либо без денег. Об избиении Мария Теслюк, которая стала жертвой неадекватного водителя, написала на своей Facebook-странице.

Девушка порекомендовала всем девушкам не садиться в чужие машины и беречь себя.

"Мой пост о том, как можно сесть в таки и не оказаться очередной жертвой. Я села на ж\д вокзале с целью ехать к родным, но сразу поняла, что забыла кошелек. Водитель сразу смутился и сказал, что бесплатно везти не будет, о чем я и не просила. Результат — избитое тело и лицо. Цвет машины и номер укажу в течении судебного процесса. Девочки, не садитесь никогда в чужие машины, берегите себя", — написала Мария.

Фото: Избитая Мария Теслюк (Мария Теслюк/Facebook)

Как мы ранее писали, создатель оригинальной версии проекта "Холостяк" Майк Флейс систематически избивал свою беременную жену. Женщина не выдержала и подала на него в суд и об издевательствах решила рассказать откровенно всему миру. Лора сообщила, что издевательства и избиения начались тогда, когда она забеременела вторым ребенком.