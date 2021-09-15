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В Луцке школьники устроили жестокую драку: друзья снимали и кричали "бей еще" (видео)

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Луцк, Среда 15 сентября 2021 17:58
В Луцке школьники устроили жестокую драку: друзья снимали и кричали "бей еще" (видео) Школьники Луцкой школы устроили драку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Луцке жестоко подрались школьники на территории учебного заведения. В частности, парень добивал лежащего кулаками в голову и ногами по позвоночнику.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

Что говорят в дирекции школы

Так, инцидент случился в школе №16. Ее директор Василий Троцкий уверяет, что такие инциденты не являются систематическими.

"Драка была - участниками были ученики среднего звена. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а затем, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло", – рассказал он.

Директор говорит, что пострадавший мальчик обратился к медсестре и сказал, что упал. Признаков избиения она не увидела, поэтому ученик вернулся к учебе. Поэтому сейчас директор школы создал специальную комиссию по расследованию инцидента. Также при родителях у детей взяли объяснения.

"Мы выяснили, что не было постоянных случаев давления и буллинга. Родители, конечно, осуждают такое поведение детей. Мама пострадавшего мальчика сказала, что претензий к обидчику ее сына не имеет, но хочет, чтобы мы во всем разобрались. Поэтому на профсовете этот вопрос будет поднят вместе с родителями", - говорит глава школы.

Кроме того, из-за случаев злословия среди учеников, которые слышны на видео, также проведут соответствующую работу.

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