В Николаеве подростки гоняли на самокатах на плитах Вечного огня: прохожие не реагировали

Сначала парни устроили посиделки на плитах братской могилы, курили и общались между собой. После этого они принялись кататься на самокатах, причем не в парковой зоне, а прямо на памятной стеле и на плитах, где расположен Вечный огонь.

Отмечается, что в это время мимо ребят проходили взрослые, которые, однако, никаких замечаний не делали, и на выходку школьников не реагировали.

Через некоторое время после таких развлечений на мемориале ребята укатили дальше и скрылись из сквера.

Видео: В Николаеве подростки катались на самокатах на мемориале погибшим во время Второй мировой войны

Стоит отметить, что в действиях подростков некоторые пользователи сети не увидели ничего предосудительного. Так, в комментариях к видео пишут:

"Постоянно на проспекте Победы в Киеве, напротив Цирка, такие подростки катаются на подобных комплексах. И это нормально. Будь я павшим дедом, я бы радовался, что мои правнуки катаются рядом и радуются жизни. Как пример ненормальности, могу привести пример, когда подростки устраивают стриптиз, или справляют нужду, как в России".