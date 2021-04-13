У Миколаєві від ускладнень COVID-19 померла породілля, яка виношувала двійнят: малюки живі
У Миколаєві померла жінка від наслідків COVID-19, яка виношувала двійнят. При цьому новонароджені живі й тепер перебувають під наглядом медиків.
Про це 13 квітня передає місцеве видання "НикВести".
Трагічний випадок стався у Миколаївському пологовому будинку №1 9 квітня.
За словами начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамрай, загибла на момент пологів мала вкрай важку пневмонію з тотальним ураженням легень.
Жінка була з Вознесенська. Вона поступила в пологовий будинок у важкому стані через коронавірусну хворобу. На жаль, лікарі не змогли її врятувати.
"Розтин показав важку ковідну пневмонію. Тотальне ураження легенів", - сказала Шамрай.
Малюки, які народилися, в цей час знаходяться під наглядом лікарів Миколаївської обласної дитячої лікарні.
"Народилася двійня. Діти живі, перебувають в обласній дитячій лікарні", - розповіла начальниця міського відділу охорони здоров'я.
Також вона поінформувала, що зараз у Миколаївському пологовому будинку з підтвердженим діагнозом COVID-19 знаходяться 23 жінки - їх стан медики розцінюють як середньої тяжкості.
"У легкому стані ми не кладемо, - додала Шамрай.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через коронавірус померла породілля, а чоловік покійної у смерті дружини звинувачує медиків.
Нагадаємо, що перед цим у Львові породілля втратила дитину через коронавірус на 31-му тижні вагітності.