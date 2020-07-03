В Николаеве мост начал жить собственной жизнью: движение заблокировано

В Николаеве произошло странное ЧП. Мост через реку Ингул по непонятным причинам начал поднимать разводную часть. Движение транспорта заблокировано, на месте происшествия дежурят наряды полиции.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 3 июля. Крупный разводной мост через реку Ингул начал самостоятельно поднимать разводную часть и заблокировал движение транспорта. Как сообщает местное издание "Новости N", мост начал подниматься около 5 часов утра. Разводная часть поднялась на три метра. В 6:15 на место прибыла бригада сотрудников КП "Элу автодорог". Они опустили разводную часть на место, но через некоторое время она снова начала самопроизвольно подниматься. Найти причину специалисты не могут и нормализировать движение пока не удается.

В Николаеве мост начал самопроизвольно поднимать разводную часть

Полиция перекрыла движение с двух сторон моста и начала пускать транспорт в объезд через село Зайчевское. Грузовой транзитный транспорт со стороны Одессы в город пока не пускают. Единственным местом пересечения реку Ингул остался понтонный мост.

В Николаеве мост самопроизвольно поднял разводную часть (Фото: novosti-n.org)

Стоит отметить, что это не впервые мост "зажил собственной жизнью". Подобный инцидент произошел в Николаеве в 90-х годах. Мост самопроизвольно поднялся на 40 сантиметров. В это время по мосту двигался автомобиль "Москвич", который на полном ходу врезался в разводную часть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве автохам снова заехал на переходный мост.

А также рассказывали о том, что под Тернополем обвалился мост вместе с грузовиком, машина повисла в воздухе.