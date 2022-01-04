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Никогда не убирайте в доме в эти дни, чтобы не навлечь беды и нищету

Автор: Светлана Мащенко

Уборка в доме - обыденное дело, которым заниматься надо регулярно. Однако есть ситуации, когда выметание мусора и складывание вещей в шкафу лучше отложить.

Когда не модна наводить порядок в доме или квартире, чтобы не накликать беду - читайте ниже в материале Styler.

После захода солнца

Считается, что так можно "вымести" из дома благосостояние и достаток. Некоторые приметы говорят, что уборка, когда на улице стемнело, может разгневать домового, и он начнет делать вред.

А эзотерики говорят, что после наступления темноты в доме начинают действовать другие силы. Таким образом темная энергия может заполнять пустоту, которая образуется во время уборки.

Пока родные в дороге

Такая примета связана с традицией мыть пол после того, как покойника вынесли из дома. Считается, что тогда душа покойника не будет бродить по дому и беспокоить своим присутствием.

Таким образом, уборка после того, как родные уехали из дома, может помешать им вернуться. Считается, что так родным можно испортить дорогу и "смыть" их следы.

После сватовства и смотрин

В день сватовства в доме обоих молодоженов убирать нельзя. Иначе свадьба может отмениться.

Во время больших религиозных праздников

В большие церковные праздники рекомендуют посвящать себя молитве, религиозным традициям, духовному очищению, но не уборке.

При открытых окнах

Согласно приметам, если убирать при открытых окнах, то будет в доме ссора.

Во время приготовления пищи

Считается, если убирать в доме параллельно с приготовлением блюд, то в доме не будет хватать еды.

Ранее мы писали, какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беды и несчастья.

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