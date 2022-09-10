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Никогда не справляйте нужду в душе: почему эта привычка очень опасна

Фото: Почему нельзя мочиться в душе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Когда мы принимаем душ, у нас может возникнуть соблазн справить там нужду.

Эта привычка может быть очень опасной, пишет Sante.

Поток воды из душа может вызвать у нас желание помочиться. Этой привычки следует избегать, особенно у женщин.

Почему не рекомендуется мочиться в душе?

Алисия Джеффри-Томас, американский физиотерапевт, предупредила о рисках мочеиспускания в душе.

По ее словам, эта привычка со временем может привести к недержанию мочи.

Действительно, когда мы мочимся, пока течет вода в душе, наш мозг может установить связь между мочеиспусканием и бегущей водой.

Таким образом это может вызывать позывы к мочеиспусканию каждый раз, когда вы слышите журчание воды. Это автоматизм, который развивается в нашем мозгу.

Также эта ассоциация, кроме того, более рискованна для людей, у которых с возрастом появляются проблемы с тазовым дном, и поэтому им труднее сдерживать себя перед позывами помочиться.

Риск недержания может увеличиваться каждый раз, когда человек слышит журчание воды.

Физиотерапевт советует останавливать струю воды перед походом в туалет, чтобы избежать какой-либо ассоциации мозга.

Почему эта привычка опасна для женщин

С другой стороны, эта привычка особенно не рекомендуется женщинам, поскольку их анатомия не приспособлена к такому способу мочеиспускания. Ведь в положении стоя тазовое дно или промежность не могут как следует расслабиться, поэтому мочевой пузырь не опорожняется полностью.

Действительно, промежность может полностью расслабиться только в положении сидя.

Кроме того, если мочевой пузырь не опорожняется полностью, это может привести к инфекциям мочевыводящих путей. Если позывы к мочеиспусканию неудержимы, физиотерапевт советует женщинам сидеть на корточках и не мочиться стоя.

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