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Никогда не храните хлеб таким способом: есть идея получше

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Понедельник 11 июля 2022 14:10
Никогда не храните хлеб таким способом: есть идея получше Фото: Как сохранить надолго свежим хлеб (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хлеб относится к продуктам, которые быстро портятся и покрываются плесенью.

Но есть один способ, помогающий сохранить его дома надолго, пишет Express.

Почему хлеб не нужно класть в холодильник

Большинство людей хранят хлеб неправильно, помещая его в холодильник. Этого делать совсем не нужно, ведь там он плесневеет.

К счастью, есть умный и простой способ как сделать так, чтобы хлеб оставался свежим.

Как нужно хранить хлеб

Эксперт по кухне, известный под псевдонимом The Board Housewife, посоветовал положить в пакет с хлебом стебель свежего сельдерея.

По неофициальным данным считается, что сельдерей продлит срок хранения хлебобулочных изделий.

Считается, что хлеб впитывает влагу из сельдерея, что предотвращает его высыхание.

Почему хлеб плесневеет?

Хлеб – благоприятное место для роста плесени. Это вызвано тем, что споры плесени попадают на этот продукт.

Споры выбрасываются грибами, плавая вокруг, пока не найдут подходящее место для своего укрепления.

Хлеб привлекателен для спор, потому что в нем содержатся сахара, которыми может питаться плесень.

Более того, плесень любит расти в условиях, в которых часто хранится хлеб - это пластиковые пакеты.

Как мы ранее писали, этот способ поможет сохранить морковь надольше.

Читайте также, как хранить картофель дома без холодильника месяцами.

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