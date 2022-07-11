Ніколи не зберігайте хліб таким способом: є ідея краще

Хліб відноситься до продуктів, які швидко псуються і покриваються пліснявою.

Але є один спосіб, що допомагає зберегти його вдома надовго, пише Express.

Чому хліб не потрібно класти в холодильник

Більшість людей зберігають хліб неправильно, поміщаючи його в холодильник. Цього робити зовсім не потрібно, адже там він пліснявіє.

На щастя, є розумний і простий спосіб як зробити так, щоб хліб залишався свіжим.

Як потрібно зберігати хліб

Експерт з кухні, відомий під псевдонімом The Board Housewife, порадив покласти в пакет з хлібом стебло свіжої селери.

За неофіційними даними вважається, що селера продовжить термін зберігання хлібобулочних виробів.

Вважається, що хліб вбирає вологу з селери, що запобігає його висиханню.

Чому хліб пліснявіє?

Хліб - сприятливе місце для росту цвілі. Це викликано тим, що спори цвілі потрапляють на цей продукт.

Спори викидаються грибами, плаваючи навколо, поки не знайдуть підходяще місце для свого зміцнення.

Хліб привабливий для спор, тому що в ньому містяться цукри, якими може харчуватися цвіль.

Більш того, цвіль любить рости в умовах, в яких часто зберігається хліб - це пластикові пакети.