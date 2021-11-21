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Никогда не делайте этого вечером, чтобы не навлечь на себя беды и болезни

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Воскресенье 21 ноября 2021 21:21
Никогда не делайте этого вечером, чтобы не навлечь на себя беды и болезни Фото: Что нельзя делать вечером по приметам (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вечернее время издавна ассоциировалось у людей с некой мистической, окутанной загадками и опасностью частью суток. Существует много запретительных примет и поверий, в которые верили еще наши предки.

Об этом пишет Ndsmi.

Выносить мусор

Это, пожалуй, самая известная вечерняя примета. Считается, что любая вещь, выброшенная на улицу вечером, может стать основой для сглаза и порчи.

Также в народе верили, что вместе с вынесенным мусором исчезнет и материальный достаток.

Убирать в доме

Вместе с выметенным сором из дому можно вымести и деньги, а вымоете пол - из дома уйдет любовь, счастье, удача.

Оставлять на столе нож и (или) грязную посуду

Считается, что оставленный нож - чреват болезнями и ссорами в доме. А неубранная посуда своего рода неуважение к домовому, который будет мстить - шуметь, отбирая сон.

Давать деньги взаймы или одалживать

Если дать в долг после захода солнца, можно лишиться денежной удачи. А если сами возьмете денег, то вскоре обрастете долгами.

Бриться и смотреться в зеркало

Такая примета говорит, что позднее бритье чревато проблемами в интимной жизни. А зеркало может забрать молодость и красоту, приблизив старость.

Выливать воду из ванночки, в которой купали грудничка

Это может вызвать проблемы со здоровьем. Лучше оставить такую воду до утра.

Ранее мы писали, что никогда нельзя делать с солью, чтобы в доме не было горя и бедности.

Также мы писали, почему в доме нужно обязательно держать цветок "Женское счастье".

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