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Никогда не делайте этого с ребенком: может быть опасно для жизни

Автор: Анна Шиканова

Врачи назвали действие, которое категорически нельзя совершать с маленькими детьми

Врачи категорически не рекомендуют трясти ребенка с целью успокоить его плач. Специалисты объяснили, что означает термин "фиолетовый плач" и какой опасности подвергается младенец, когда его трясут, чтобы успокоить.

Как отмечают в Центре общественного здоровья Украины, в нашей стране 5% родителей регулярно трясут младенцев, чтобы успокоить их плач. Однако такой способ может стать смертельно опасным. Об этом говорится в публикации Центра в Facebook.

Синдром детского сотрясания – это тяжелая форма физического насилия над ребенком, которая возникает в результате сильно трясения его за плечи, руки или ноги.

Самые опасные состояния, которые могут появиться у ребенка в результате тряски:

  • потеря сознания
  • проблемы с дыханием (нерегулярное дыхание или его отсутствие)
  • отсутствие пульса
  • изменение режима сна
  • рвота
  • судороги
  • раздражительность
  • ухудшение или потеря аппетита
  • нарушение зрение
  • слепота
  • нарушение речи
  • тяжелая двигательная дисфункция
  • задержка в развитии
  • серьезные повреждения головного мозга
  • инвалидность
  • смерть

Как отмечают в Минздраве, в течении первых нескольких месяцев жизни у ребенка может возникать так называемый "фиолетовый плач". В это время ребенок может плакать несколько часов без особой на то причины. Такой плач часто возникает у малышей в возрасте от 2 недель до 4 месяцев. И такое плач ребенка доводит родителей до того, что они начинают его трясти с целью успокоения.

Национальный центр синдрома детского сотрясения США вывел формулу, по которой и дано было дано название – Purple (фиолетовый).

Peak (пик)– плач достигает пика в два месяца, затем уменьшается.

Unpredictable (непредсказуемый) – длительный плач начинается и прекращается без всякой причины.

Resistant (стойкий) – ребенок может плакать длительное время, несмотря на успокоения.

Pain (боль) – у ребенка выражение боли на лице.

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Long (долго) – плач может длиться часами.

Evening (вечер) – ребенок больше плачет вечером.

"Будьте терпеливыми, не трясите ребенка, а он подарит вам много радостных моментов в жизни! А еще, по данным исследований, наличие хотя бы одного ребенка в семье увеличивает продолжительность жизни родителей на 1,5-2 года", - призвали родителей в Минздраве.

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