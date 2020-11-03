Никогда не делайте этого с ребенком: может быть опасно для жизни

Врачи категорически не рекомендуют трясти ребенка с целью успокоить его плач. Специалисты объяснили, что означает термин "фиолетовый плач" и какой опасности подвергается младенец, когда его трясут, чтобы успокоить.

Как отмечают в Центре общественного здоровья Украины, в нашей стране 5% родителей регулярно трясут младенцев, чтобы успокоить их плач. Однако такой способ может стать смертельно опасным. Об этом говорится в публикации Центра в Facebook.

Синдром детского сотрясания – это тяжелая форма физического насилия над ребенком, которая возникает в результате сильно трясения его за плечи, руки или ноги.

Самые опасные состояния, которые могут появиться у ребенка в результате тряски:

потеря сознания

проблемы с дыханием (нерегулярное дыхание или его отсутствие)

отсутствие пульса

изменение режима сна

рвота

судороги

раздражительность

ухудшение или потеря аппетита

нарушение зрение

слепота

нарушение речи

тяжелая двигательная дисфункция

задержка в развитии

серьезные повреждения головного мозга

инвалидность

смерть

Как отмечают в Минздраве, в течении первых нескольких месяцев жизни у ребенка может возникать так называемый "фиолетовый плач". В это время ребенок может плакать несколько часов без особой на то причины. Такой плач часто возникает у малышей в возрасте от 2 недель до 4 месяцев. И такое плач ребенка доводит родителей до того, что они начинают его трясти с целью успокоения.

Национальный центр синдрома детского сотрясения США вывел формулу, по которой и дано было дано название – Purple (фиолетовый).

Peak (пик)– плач достигает пика в два месяца, затем уменьшается.

Unpredictable (непредсказуемый) – длительный плач начинается и прекращается без всякой причины.

Resistant (стойкий) – ребенок может плакать длительное время, несмотря на успокоения.

Pain (боль) – у ребенка выражение боли на лице.

Long (долго) – плач может длиться часами.

Evening (вечер) – ребенок больше плачет вечером.

"Будьте терпеливыми, не трясите ребенка, а он подарит вам много радостных моментов в жизни! А еще, по данным исследований, наличие хотя бы одного ребенка в семье увеличивает продолжительность жизни родителей на 1,5-2 года", - призвали родителей в Минздраве.

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