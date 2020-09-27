Никаких таблеток: какие продукты снимают головную боль

Головная боль (иллюстративное фото: canva.com)

Бороться с головной болью можно безопасно для организма

Нерегулярная головная боль может не являться симптомом заболевания, однако может в течение длительных часов отравлять человеку жизнь. Справиться с этим состоянием можно и без таблеток. Большая часть причин головной боли – в обезвоживании, проблемах с сосудами, стрессе, дефиците магния. Устранить такую боль можно при помощи коррекции питания. Такое мнение выразили ученые в сотрудничестве с медиками.

Ученые акцентируют внимание, что даже при двухпроцентном недостатке жидкости наш организм начинает реагировать — сначала проблемами с концентрацией, а затем болью (при обезвоживании клетки мозга плохо снабжаются кислородом). Поэтому не забывайте пить и сбалансированно питаться. Но если боль вас уже настигла, то эти продукты вам помогут.

Кофе и черный чай

И чай, и кофе в своем составе содержат вещества тонины, а также кофеин, которые стимулируют кровообращение. Этот эффект приводит к улучшению поставки важных питательных элементов в мозг и симптомы обезвоживания устраняются.

Картофель

Этот корнеплод содержит большое количество калия, который принимает непосредственное участие в водно-солевом балансе организма. Высокое содержание натрия может не только вызвать головные боли, но и способствовать повышению артериального давления и развитию сердечных заболеваний. Калий способен нивелировать это нарушение баланса.

Вишня

Некоторые элементы в содержании этой ягоды превращаются в оксид азота и, таким образом, расслабляют кровеносные сосуды. Этот эффект приводит к снижению артериального давления. Кроме того, содержащийся в вишнях краситель — антоциан — обладает обезболивающим действием. В замороженном виде этот продукт не менее полезен.

Чеснок

Чеснок снимает усталость, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина и обеспечивает нормальное кровообращение. Используйте его анальгезирующее действие при мигренях.

Грецкий орех

В грецких орехах особенно много серотонина — гормона счастья, обладающего обезболивающим действием. Кроме того, они обладают противовоспалительными свойствами и содержат особенно большое количество магния, который предотвращает выброс гормонов стресса. Поедание этого ореха на регулярной основе может послужить как хорошая профилактика осенней депрессии.

Морская рыба

Любая морская рыба, особенно жирный лосось, может предотвратить головные боли из-за высокого содержания витаминов B2, B6 и B12. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, "очищают" стенки сосудов от избытка "плохого" холестерина, предотвращая образование бляшек, и нормализуют артериальное давление.

Имбирь

Имбирь — отличное средство не только от простуды, но и от головной боли. Он подавляет выработку простагландинов (сложных жирных кислот, которые вызывают воспаление, боль и отек), а еще предотвращает — как это часто бывает перед приступом головной боли — расширение кровеносных сосудов в головном мозге.

Шпинат

Магний, содержащийся в шпинате, может уменьшить как частоту, так и интенсивность приступов головной боли. В различных исследованиях отмечается, что чаще всего страдают мигренями люди с недостаточным уровнем магния. Другие продукты, богатые магнием, такие как гречка, киноа и бананы, также могут принести облегчение.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какого витамина не хватает при скачках давления и мигрени.