ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Никаких ограничений не было: Степанов поставил точку в вопросе партнерских родов

Пятница 05 февраля 2021 16:54
Никаких ограничений не было: Степанов поставил точку в вопросе партнерских родов
В Минздраве дали четкий ответ о партнерских родах во время пандемии (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Партнерские роды на фоне вспышки пандемии коронавируса никто в Украине не запрещал. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему многие учреждения вводят ограничения на партнерские роды.

Максим Степанов рассказал в Верховной Раде 5 февраля о том, что много семей в Украине столкнулись с ограничением прав на партнерские роды якобы из-за вспышки коронавируса. Однако, как цитирует слова министра издание "Ракурс", это личная самодеятельность отдельных медицинских учреждений.

"Мы уже проводили соответствующие совещания... Никаких ограничений, подчеркиваю, никаких ограничений на партнерские роды, не было установлено в нашей стране. Единственная вещь, которая существовала, что при поступлении в учреждение здравоохранения, - надо было сделать тест", - дал объяснение Степанов.

Он добавил, что сейчас в больницах есть быстрые тесты на коронавирус, которые показывают результат за 15 минут.

"Сейчас, когда у нас уже есть быстрые тесты на коронавирус, это делается за 15 мин. Все эти тесты закуплены за государственные средства — почти 6 млн тестов, которые, в частности, были распределены и на родильные дома. Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение от Министерства здравоохранения и еще раз посмотрим, каким образом нормативно обязать медучреждения, чтобы не было таких вещей как отмена партнерских родов", - добавил глава Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут вернуть красные зоны карантина.

А также рассказывали о том, что в Минздраве назвали единственное условие для введения жесткого карантина в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Министерство здравоохранения УкраиныпартнерствоМаксим Степановроды

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь