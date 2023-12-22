Ніхто не здогадається! Адвокат розповів про новий хитрий спосіб вручення повісток

В чому хитрість нового способу

За словами адвоката, спосіб полягає у спритності рук. Все тому, що цього разу все робиться руками звичайних поштарів, від яких зовсім не чекаєш сюрпризів.

"Спосіб не оригінальний, він просто хитруватий і явно реалізується за вказівкою", - йдеться у повідомленні.

Також Сімутін зазначив, що це скоро зупинить обіг кореспонденції на Укрпошті.

Зокрема, різновидів способів є стільки, наскільки вистачає уяви. Наприклад, на Viber може надходити повідомлення про отримання рекомендованого листа від якоїсь служби ДСНС або у поштовій скриньці ви знаходите повідомлення про отримання листа від міської ради чи банку. Або вам можуть телефонувати із пошти та повідомляють про лист від якоїсь "комунальної контори".

Після того, як ви прийшли на пошту вам спершу дають підписатися на "корінці". Люди зазвичай так і роблять - ставлять підпис, забирають лист, а вже потім читають.

Лише невеличкий відсоток людей спочатку читають, а вже потім ставлять підпис.

Що ви отримуєте в результаті

Після того, як людина забирає конверт і бачить в графі відправника - Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Сімутін зазначає, що перш ніж підписувати, варто ретельно ознайомитись з документом.