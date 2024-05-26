"Ніхто не сказав правди". У команді Олега Винника відреагували на хейт у бік співака

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Зі слів представниці команди Винника, вона "обіцяла собі жодного коментаря під усілякого роду брудом", і до останнього намагалася цього не робити.

"Зараз не витримала. Буду лише по суті. 1.Український продюсер та співак Геннадій Вітер, він же Gena Viter. Він же DISCOMAN. 2. «Я намагався списатися з людиною, з якою він живе»…ну навіщо такі формулювання? Невже так важко сказати: звертався до його дружини?", - написала Барон.

Також вона зазначила, що кліп DISCOMAN досі знаходиться на "вкраденій сторінці" Олега в Instagram. І як він там з'явився - вона не розуміє, адже Винник до цього відношення не має.

"Чому він там взагалі з’явився? Відразу зазначу: Олег до цього відношення не має. Чому це питання не муляє. Бо там велика кількість підписників і всі хоч по разу передивились і дізнались завдяки цьому про існування DISCOMAN (це так лише роздуми)", - додала Валерія.

Олег Винник і Валерія Барон (фото: instagram.com/valery_baron)

Жінка також вважає, що артисти "хайпують" на імені співака, і наголосила, що Олег "допомагає Україні власними коштами".

"Чим далі, тим більше розумію: ця пауза (тиша) Олегу була конче необхідна. Дуже цікаво спостерігати, як суперстар, відомі, не дуже відомі, забуті й не зовсім. Всі намагаються коштом імені артиста добитись того, щоб їх імена зайвий раз згадали на сторінках ЗМІ", - сказала Барон.

"Проявив себе кожен. І майже ніхто не сказав правди: людина живе там, де жила вже не одне десятиліття. Ні про кого жодного разу не сказав жодного кривого слова. Допомагає рідній ненці Україні власними коштами. Але ж це всім і муляє. Хейти збирають більше переглядів", - підсумувала вона.

Що сказав Геннадій Вітер про Винника

Геннадій зізнався, що тривалий час тісно спілкувався із Олегом. Ба більше, вони не просто підтримували контакт, а були справжніми друзями.

На жаль, їхнє спілкування раптово припинилося.

В інтерв'ю проєкту "ЖВЛ" артист розповів, що був сильно здивований поведінкою Винника після початку повномасштабної війни.

Той не тільки припинив спілкування з шанувальниками й зник з медійного простору, а й віддалився від свого оточення.

Геннадій Вітер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Чоловік розповів, що співак образився на нього за те, що він жодного разу не зателефонував, хоча сам не дав свого нового номера телефону.

Геннадій також намагався зв'язатися з коханою жінкою Олега, але безуспішно - вона просто не відповідала.

Перше повідомлення від Таюне він отримав лише через сім місяців, на той час уже вирішивши, що не хоче мати таких друзів.

Вітер зазначив, що не розуміє колишнього товариша та його вчинків. На його думку, Олег показав свою справжню сутність, відмовившись від друзів і припинивши з ними спілкування.

З огляду на все це, він назвав Винника "слабкою людиною".