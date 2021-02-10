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Ничего страшного, утрамбуется: соцсети о снеге в Киеве и ситуации на дорогах

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 18:21
Ничего страшного, утрамбуется: соцсети о снеге в Киеве и ситуации на дорогах Снег в Киеве высмеивают в сети (иллюстративное фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

Снег в Киеве, который окутал город в последние дни, осложнил работу общественного транспорта, людям стало сложнее добираться до работы, увеличилось количество ДТП. Но в сети не только жалуются на неочищенные дороги и тротуары, но и шутят (иногда довольно жестко) о ситуации в столице.

Мы собрали лучшие посты из Twitter о том, кто и как пытается искать в снежных сугробах не только негатив.

  • Я вчера в снег упала, там и исчезла (@hetmansha)
  • Снег - это классно! Землю укрывает, она в тепле, вредителей вымораживает. Вы же кушать любите? Хотите, чтобы урожай был? Так лучше, чтобы вы ели будущий урожай, чем вредители, которых зимой мороз не выморозит? (@in4king)
  • С*ка. Снова снег отбрасывать! Да сколько можно?! Чего с неба падает снег, а не доллары (@hopelessdura)
  • Ты забиваешь на проблему отсутствия парковок, забиваешь на проблему хаотичной парковки, разрешаешь незаконные застройки на тысячи квартир, вокруг которых все превращается в незаконный паркинг... А потом выпал снег - и ты кричишь, что техника не может чистить из-за плохих людей, которые напарковались (@podilhappymeal)
  • Представляю, как радостно бегут по сугробам на работу те, кто ныл "где тот снег, Новый год и без снега..." (@EllySmitt)
  • Выпал снег сантиметров 15, или, как говорят мужики, сантиметров 25 (@panas_ded)
  • Чистила полтора часа снег, чувствую себя работягой, но не чувствую рук (@grumpy_tyrant)
  • Ничего страшного, снег утрамбуется!

Ничего страшного, утрамбуется: соцсети о снеге в Киеве и ситуации на дорогах

Фотожаба от "КиевСнег"

Некоторые даже сочиняет стихи. Вот один из них:

Падав сніг на поріг,
На собаку і на бліх,
На тролейбус і трамвай,
На 5G, і на wi-fi.

Падав він на дядю Гришу,
Тьотю Свєту й остальних
Дядь і тьоть. На зайця й мишу.
Падав тупо на усіх.

Падав сніг на тротуари,
На дороги і мости,
На дерева, суші-бари,
Шопінг-моли і кусти.

Падав сніг і на Хрещатик,
Й на Андріївський узвіз,
Де уже якийсь фанатик
Сноуборда бодро ніс.

Падав сніг без сну і втоми,
Й оддиха йому не тре.
Ржали ті, хто робе з дому
Над всіма, хто в офіс пре.

Добирались люди всюди,
Хто як хтів, точніше, міг:
На слонах, і на верблюдах...
Падав, падав, падав сніг!

Ми лопати взяли в руки -
Працювати нам не лєнь...
(Лєнь, насправді). Але, с*ка!
Сніг їб*шить третій день...

Но кроме шуток стоит обратить внимание и на подобные высказывания: "В принципе, этот неожиданный щедрый снег - классный тест на самоорганизацию. Хотя бы в пределах собственного двора".

Ранее мы писали, что из-за обильных снегопадов сложилась сложная ситуация на дорогах Киева - тротуары не чищены, транспорт опаздывает, люди жалуются.

Напомним, что видео со сноубордистами в центре Киева восхитило украинцев.

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