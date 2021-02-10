Ничего страшного, утрамбуется: соцсети о снеге в Киеве и ситуации на дорогах

Снег в Киеве, который окутал город в последние дни, осложнил работу общественного транспорта, людям стало сложнее добираться до работы, увеличилось количество ДТП. Но в сети не только жалуются на неочищенные дороги и тротуары, но и шутят (иногда довольно жестко) о ситуации в столице.

Мы собрали лучшие посты из Twitter о том, кто и как пытается искать в снежных сугробах не только негатив.

Я вчера в снег упала, там и исчезла (@hetmansha)

Снег - это классно! Землю укрывает, она в тепле, вредителей вымораживает. Вы же кушать любите? Хотите, чтобы урожай был? Так лучше, чтобы вы ели будущий урожай, чем вредители, которых зимой мороз не выморозит? (@in4king)

С*ка. Снова снег отбрасывать! Да сколько можно?! Чего с неба падает снег, а не доллары (@hopelessdura)

Ты забиваешь на проблему отсутствия парковок, забиваешь на проблему хаотичной парковки, разрешаешь незаконные застройки на тысячи квартир, вокруг которых все превращается в незаконный паркинг... А потом выпал снег - и ты кричишь, что техника не может чистить из-за плохих людей, которые напарковались (@podilhappymeal)

Представляю, как радостно бегут по сугробам на работу те, кто ныл "где тот снег, Новый год и без снега..." (@EllySmitt)

Выпал снег сантиметров 15, или, как говорят мужики, сантиметров 25 (@panas_ded)

Чистила полтора часа снег, чувствую себя работягой, но не чувствую рук (@grumpy_tyrant)

Ничего страшного, снег утрамбуется!

Фотожаба от "КиевСнег"

Некоторые даже сочиняет стихи. Вот один из них:

Падав сніг на поріг,

На собаку і на бліх,

На тролейбус і трамвай,

На 5G, і на wi-fi.

Падав він на дядю Гришу,

Тьотю Свєту й остальних

Дядь і тьоть. На зайця й мишу.

Падав тупо на усіх.

Падав сніг на тротуари,

На дороги і мости,

На дерева, суші-бари,

Шопінг-моли і кусти.

Падав сніг і на Хрещатик,

Й на Андріївський узвіз,

Де уже якийсь фанатик

Сноуборда бодро ніс.

Падав сніг без сну і втоми,

Й оддиха йому не тре.

Ржали ті, хто робе з дому

Над всіма, хто в офіс пре.

Добирались люди всюди,

Хто як хтів, точніше, міг:

На слонах, і на верблюдах...

Падав, падав, падав сніг!

Ми лопати взяли в руки -

Працювати нам не лєнь...

(Лєнь, насправді). Але, с*ка!

Сніг їб*шить третій день...

Но кроме шуток стоит обратить внимание и на подобные высказывания: "В принципе, этот неожиданный щедрый снег - классный тест на самоорганизацию. Хотя бы в пределах собственного двора".