"Ничего не случилось": названы самые опасные женские фразы

Женщины иногда говорят мужчинам совершенно не то, что хотят донести на самом деле. Мужчины на подобные фразы реагируют неоднозначно и не всегда понимают, что именно им хотят сказать.

Ну и прекрасно!

Такая фраза обычно используется в конце спора. И нет, она не означает, что все хорошо. Обычно это значит, что женщина права, а мужчине стоит замолчать. И согласиться.

Я быстро! Пять минут!

У этой фразы есть два значения. Если женщина таким образом сообщила, что начинает собираться к выходу из дома, то ждать придется не менее получаса.

Если же женщина дает мужчине пять минут на то, чтобы досмотреть футбол или доиграть в игру перед тем, как начать помогать по дому - то тут действительно будет ровно пять минут!

Ничего не случилось

Очень опасная фраза, практически это затишье перед бурей. Это, когда небо уже начало наливаться свинцовыми тучами и пахнет дождем, но ливень еще не начался.

"Ничего" обычно означает, что нужно быть начеку. Ссоры, которые начинаются с этой фразы, обычно заканчиваются другой - "ну и прекрасно!"

Ну-ну, продолжай!

Не вздумайте продолжать! Это очень опасно, так как такая фраза совсем не зеленый свет и одобрение, это вызов.

Тяжелый громкий вздох

Это невербальное заявление может неправильно пониматься мужчинами. Громкий вздох означает, что женщина очень сильно чем-то или кем-то недовольна. Желательно ласково выспросить, что же произошло и попытаться все исправить. Вполне вероятно, что ответ будет - "ничего не случилось".

Все хорошо

Одно из самых опасных заявлений из уст женщины, которое только может услышать мужчина. Во-первых, это значит, что ничего не хорошо. Во-вторых, женщина взяла паузу, чтобы обдумать, как и чем мужчина поплатится за свою ошибку.

Если женщина говорит эту фразу с ослепительной улыбкой, то это значит, что она уже все придумала.

Спасибо

Если женщина сказала мужчине "спасибо", то не спрашивайте за что. Просто ответьте "не за что", "на здоровье" или "пожалуйста".

Если же фраза звучит "спасибо большое!" с ударением на "большое", то обычно в голосе звучит сарказм. И что-то уже явно произошло. Не стоит отвечать "не за что".

Неважно

Изящный способ послать мужчину очень далеко, приблизительно туда же, куда и корабль.

Не беспокойся, я сама

Обычно такая фраза следует после нескольких попыток женщины попросить о помощи и получения игнорирования. Или обещаний, которые не были выполнены - забить гвоздь, вынести мусор, собрать носки.

Женщина после нескольких таких просьб начинает делать все самостоятельно, если мужчина даже не встал с кресла - демонстративно. Обычно мужчина потом задает глупый вопрос "что не так?" и естественно получает ответ "ничего не случилось".