"Ничего не делается!" Мама казненного оккупантами журналиста Макса Левина нуждается в помощи

"Я не могла прийти в себя. Я и сейчас не могу успокоиться... Я еще зрение потеряла еще больше. Из больниц не выхожу... Такого сына потерять, и отца детей! Это не передать", - со слезами на глазах говорит женщина.

Мама Макса Левина также признается, что ей совершенно не оказывают помощь, и она обращалась с соответствующими запросами в разные инстанции, и даже писала письмо на имя президента. Так, у нее запрашивают справки, что сын был военным журналистов, но получить документ пенсионерка не может.

"А мне никто ничем не помогает, вообще. Ни пенсию - обещали переслать, ни детям никаких надбавок, ничего. Все - надо доказать, что он военный журналист. И все. Я уже и письма Зеленскому написала. Потому что наши местные власти - ничего. "А мы не знаем, какие документы"... "Справку из военкомата"... С какого военкомата? И что мне делать? Мне помощь нужна. Ничего не делается! Ни материально, ни морально, ни физически", - рассказывает Валентина Антоновна.

Видео: Мама фоторепортера Макса Левина рассказала, что нуждается в помощи

Фоторепортер Макс Левин был убит на севере Киевской области 13 марта. Его тело обнаружили на территории села Гута Межигорская Вышгородского района только 1 апреля.

Руководитель следственного отдела RSF ("Репортеры без границ") Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, пришли к выводу, что Левина и его друга солдата Алексея Чернышева хладнокровно казнили оккупанты. Доказательства против российских войск убедительны. Об этом говорится в отчете - "Как российские войска казнили украинского журналиста Макса Левина".

7 июля Максу Левину исполнился бы 41 год (facebook.com/levin.maks)

Сегодня, 7 июля, в родном городе Макса Левина Боярке открыли выставку его работ в рамках проекта "The War Is Not Over Yet".

Макс Левин родился в 1981 году. Работал уже много лет как фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Сотрудничал с такими изданиями как Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

В 2014 году Левин освещал события в восточных областях Украины. Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го, Макс Левин работал в районе под Киевом, где происходили интенсивные боевые действия. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе в пригороде столицы - журналист оставил свое авто возле села Гута Межигорская и ушел в сторону села Мощун, где и мог получить ранение и попасть в плен к захватчикам.

После смерти Максима Левина сиротами осталось четверо сыновей. У фотографа также остались его гражданская супруга и пожилые родители.

Фото: Макс Левин