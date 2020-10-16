Ничего не болело: Алла Мазур откровенно рассказала, как узнала об онкологии

Алла Мазур рассказала о раке (Скриншот с YouTube)

Украинская ведущая рассказала, как впервые узнала о том, что больна онкологией

Украинская ведущая Алла Мазур поборола рак и откровенно рассказала, как впервые узнала о своем диагнозе. Звезда телеканала "1+1" поделилась своей историей. Алла вспомнила, как заметила уплотнение в груди размером с горошину перед поездкой на море. Она не стала медлить и обратилась к врачу. Тот ее успокоил и сказал ехать отдыхать и ни о чем не думать. Но после отпуска уплотнение начало расти в размерах.

"В прошлом году перед поездкой в отпуск я заметила уплотнение в молочной железе. Ничего не болело. Просто маленькая аккуратная горошина, которая никак меня не беспокоила. Обратилась к врачу, он направил меня на маммографию, которая ничего подозрительного не показала. Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию. Но я пришла раньше условленного времени, заметив, что уплотнение увеличилось", - рассказала Алла в интервью изданию Marie Claire.

Когда горошина в груди увеличилась Мазур отправили на биопсию. Тогда у нее уже стали подозревать рак. Ведущая столкнулась с украинскими реалиями один на один и поняла, почему в нашей стране так много онкобольных. Ее "отфутболивали" разные медики, но она не сдавалась. Алла считает, что все болезни от нервов, а женщинам дает один совет - беречь и любить себя.

Алла Мазур рассказала об онкологии (фото: marieclaire.ua)

"Поэтому мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Но занимайтесь йогой, выговаривайтесь с подругами, ищите позитив, вы у себя одна, и все болезни действительно от нервов", - сказала ведущая.

Сейчас Алла с успехом поборола рак груди, ведь это не приговор. Она стала примером мужественности и силы для многих женщин.

Как мы ранее писали, украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком и привыкании к новой внешности.