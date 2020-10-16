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Нічого не боліло: Алла Мазур відверто розповіла, як дізналася про онкологію

П'ятниця 16 жовтня 2020 11:31
Нічого не боліло: Алла Мазур відверто розповіла, як дізналася про онкологію
Алла Мазур розповіла про рак (Скріншот з YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Українська ведуча розповіла, як вперше дізналася про те, що хвора онкологією

Українська ведуча Алла Мазур поборола рак і відверто розповіла, як вперше дізналася про свій діагноз. Зірка телеканалу "1+1" поділилася своєю історією. Алла згадала, як зауважила ущільнення в грудях розміром з горошину перед поїздкою на море. Вона не стала зволікати і звернулася до лікаря. Той її заспокоїв і сказав їхати відпочивати і ні про що не думати. Але після відпустки ущільнення почало рости в розмірах.

"Минулого року перед поїздкою у відпустку я помітила ущільнення в молочній залозі. Нічого не боліло. Просто маленька акуратна горошина, яка ніяк мене не турбувала. Звернулася до лікаря, він направив мене на мамографію, яка нічого підозрілого не показала. Спокійним було і УЗД. Лікар сказав, що я можу їхати на відпочинок, уникати сонця і прийти на повторну консультацію. Але я прийшла раніше обумовленого часу, помітивши, що ущільнення збільшилося", - розповіла Алла в інтерв'ю виданню Marie Claire.

Коли горошина в грудях збільшилася Мазур відправили на біопсію. Тоді у неї вже стали підозрювати рак. Ведуча зіткнулася з українськими реаліями один на один і зрозуміла, чому в нашій країні так багато онкохворих. Її "відфутболювали" різні медики, але вона не здавалася. Алла вважає, що всі хвороби від нервів, а жінкам дає одна пораду - берегти і любити себе.

Нічого не боліло: Алла Мазур відверто розповіла, як дізналася про онкологію

Алла Мазур розповіла про онкологію (фото: marieclaire.ua)

"Тому моя перша порада жінкам: захищайте себе від стресу. В нашому житті його не уникнути. Але займайтеся йогою, виговорюйтесь з подругами, шукайте позитив, ви у себе одна, і всі хвороби дійсно від нервів", - сказала ведуча.

Зараз Алла з успіхом поборола рак грудей, адже це не вирок. Вона стала прикладом мужності і сили для багатьох жінок.

Як ми раніше писали, українська телеведуча Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком і звикання до нової зовнішності.

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