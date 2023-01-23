"Ніби розриває зсередини": Ілона Гвоздьова розповіла, як стрес вплинув на її здоров'я (фото)

Що сталося з Ілоною Гвоздьовою

Знаменитість вийшла в сторіз в Instagram, щоб розповісти фанатам про своє поточне самопочуття. Першою вона опублікувала розповідь, де порівняла себе з кахлем по якому йдуть тріщини.

"Часто почала відчувати себе наче цей кахель, по якому йдуть тріски та ніби розриває зсередини. Хоча зовні начебто все добре...", - написала Гвоздьова.

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Потім з'явилося відео, де танцівниця скаржиться на проблеми з лівою рукою.

"Спочатку трохи поколювало, але чим далі, тим гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці", - поділилася Гвоздьова.

Вона також додала, що відчуває поколювання та затиснутість м'язів передпліччя та ключиці. Крім того, Ілона попросила підписників порекомендувати спеціалістів, адже хоче розібрати проблему з фахівцем.

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