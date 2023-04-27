UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ні товару, ні грошей: українцям розповіли, як ефективно захиститись від шахраїв

Як ефективно захиститись від інтернет-шахраїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні за минулий рік інтернет-шахраї завдали збитків на понад 1 млрд гривень. Зараз аферисти почали активно обдурювати людей, тому варто знати, як не потрапити на їхній гачок.

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Схема шахраїв

Киянин Андрія розповів, як його ошукали інтернет-аферисти.

За його словами, він замовляв кросівки на одному із сайтів, ціна йому сподобалася, вона була нижчою за ринкову. Проте потрібно було ще переказати передоплату в розмірі 250 гривень.

Киянин Андрій (скриншот)

Після того, як він переказав кошти, зв'язок з продавцем обірвався, той його заблокував у всіх соцмережах.

Хлопець зазначив, що сума передплати незначна, тому до поліції звертатись не став, але висновки зробив.

Що робити

У шахраїв в інтернеті є багато схем для виманювання коштів. За словами приватного детектива Руслана Болгова, щодо Андрія використали схему "трикутник".

Детектив Руслан Болгов (скриншот)

Експерт каже, що для того, щоб вберегтися від шахраїв, краще переписуватися лише в месенджерах магазинів. Також ніколи не вносьте 100% передоплату, якщо отримали товар - перевіряйте його на місці.

Юрист Андрій Тригуб розповів, що притягти до відповідальності аферистів цілком реально.

"Кошти повернути можна. Важливо зберегти або викачати квитанцію про те, що кошти надіслані. Зберегти скриншот обміну повідомленнями, де видно, про що домовлялися. А далі буде займатися слідство. Це може бути навіть кілька місяців", - каже він.

Юрист Андрій Тригуб (скриншот)

Тому, якщо вас ошукали шахраї, варто одразу звертати до кіберполіції.

Купуючи речі в інтернеті, не варто переходити на невідомі посилання та надсилати передплату. Краще скористатися послугами доставки сайту, адже так ваша покупка буде застрахована, а операцію завжди можна перевірити й відстежити.

Раніше ми повідомляли, що відома українська ведуча стала жертвою шахраїв.

Також ми писали про шахраїв, які викрадали гроші під час "обміну валют" за допомогою дрона.

Читайте РБК-Україна в Google News
аферистишахраїСхеми шахраїв