Незвичні пам'ятники України, які точно варті уваги. Про більшість з них ви точно ніколи не чули

Пам'ятник галушці

Цей пам'ятник знаходиться у Полтаві й присвячений він національній українській страві. Його встановили у квітні 2006 року та приурочили до дня народження українського письменника Миколи Гоголя. Щороку у Полтаві проводять Свято галушки, де можна скуштувати цю страву у святковій атмосфері. Пам'ятник символізує сімейний добробут та благополуччя. Автори - народний художник Анатолій Чернощеков та скульптор Микола Цись.

Пам'ятник галушці (фото: zabytki.in.ua)

Пам'ятник Бичку-годувальнику

Він знаходиться у Бердянську і його автор - художник-монументаліст Микола Мироненко. Цей пам'ятник присвяченій звичайній рибці - бичку. Але для місцевих мешканців ця риба дуже важлива, бо на ній тримається економіка, бо бичками харчуються, їх продають - замороженими, в'яленими, сушеними. А ще бички у 30-х роках та після війни рятували місцеве населення від голоду.

Пам'ятник бичку-годувальнику (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник свинці

Усміхнена Хрюша знаходиться на бульварі Шевченка у місті Ромни, Сумської області. На місці пам'ятника колись було древнє місто, на яке часто здійснювали набіги монголо-татари. Вони обкрадали місто та все забирали у людей, а от свиней завжди лишали. Мабуть, тому, що кочівники їли тільки конину. І попри набіги у людей завжди залишалася їжа, тому пам'ятник усміхненій свині поставили у вдячність, що вона врятувала від голоду ціле місто.

Пам'ятник свинці (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник гривні

Єдиний пам'ятник національній валюті можна побачити в центрі окупованого Донецька. Величезна монета стоїть на вході біля одного з міських банків. Вона з'явилася у 2005 році й весь час монета крутилася, символізуючи нескінчений рух грошей. Відомо, що у 2014 році пам'ятник було демонтовано.

Пам'ятник гривні (Вікіпедія)

Пам'ятник закоханим

Цей романтичний пам'ятник знаходиться у Харкові й він яскраво виражає тему кохання. Складається він з двох фігур - дівчини та хлопця. Вони тягнуться одне до одного і їх вуста зустрічаються у поцілунку. Під аркою, яку вони утворюють, зараз фотографуються закохані та молодята. Пам'ятник встановили 1 вересня 2002 року й автором став студент Харківської державної академії дизайну та мистецтв Дмитро Іванченко.

Пам'ятник закоханим (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник бабусі з насінням

Він знаходиться в Горішніх плавнях, Полтавської області. Бабуся сидить і несанкціоновано торгує сємками в самому центрі міста і звідти її ніхто та ніяк не може вигнати. Вона символізує стихійну торгівлю, з якою бореться місцева влада. Є цікава прикмета - якщо досидіти з бабусею до сходу сонця, то весь день буде йти вдала торгівля.

Пам'ятник бабусі з насінням (фото: kraina-ua.com)

Пам'ятник стоптаним черевикам

Ця скульптура знаходиться на вулиці Білоруській в Києві й вона занесена до книги рекордів України, як найбільше взуття, яке можна приміряти. Присвячений цей пам'ятник всім, хто стоптав своє взуття в шалених пошуках нових клієнтів.

Пам'ятник стоптаним черевикам (фото: tamtour)

Пам'ятник сантехніку

Автор цієї скульптури - бердянський художник та скульптор Микола Мироненко і знаходиться вона у Бердянську. Фігура слюсаря-сантехника виготовлена оригінально - чоловік, який тримає у руках гайковий ключ та вилазить з каналізаційного люка. Він виглядає засмученим та втомленим, тяжка кришка люка навалилася на нього. А на люку - емблема Південного заводу гідравлічних машин Бердянського заводу, який виготовляє насосне обладнання.

Пам'ятник сантехніку (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник наплічнику

Автор цієї ідеї - відомий в Україні полярник, який був в трьох експедиціях в Арктиці, Ігор Дикий. Виготовили пам'ятник ковалі зі Львівської області. Він розташований на подвір'ї географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Встановили - у травні 2012 року, як символ, який єднає всіх людей на планеті. Двометровий рюкзак дуже схожий на туристичний наплічник, якій містить все, що необхідно людині.

Пам'ятник наплічнику (фото: photo-lviv.in.ua)

Пам'ятник деруну

Він знаходиться у Коростені, Житомирської області. Автор - скульптор Володимир Козиренко. Відкрили пам'ятник деруну урочисто в жовтні 2009 року під час святкування Міжнародного фестивалю дерунів. Він являє собою макітру з апетитними дерунами, встановленими на постаменті з граніту. Кошти на побудову зібрали місцеві мешканці.

Пам'ятник деруну (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник огірку

Місцевий митець Леонід Воробйов з міста Ніжин Чернігівської області вирішив, що найвідомішому огірку України потрібен свій пам'ятник. А ініціатором став "Ніжинській консервний завод", який виготовляє неймовірно смачні огірочки з 1927 року. Пам'ятник відкрили 2005 року. Він зроблений з граніту зеленого кольору, який привезли з Італії. А огірок має вагу 50 кг.

Пам'ятник ніжинському огірку (фото: Вікіпедія)

Пам'ятник корупціонерам

20 жовтня 2009 року у Чернівцях відкрили пам'ятник на Турецькій площі, якій присвячений корупціонерам. Автором став художник-перфоматор Анатолій Федірко. Провідною частиною композиції є зображення монети, діаметром 90 сантиметрів. Лівіше - скульптура руки, яка підштовхує цю монету до протилежної сторони монумента, де на цю монету вже очікують дві долоні.

На аверсі зображений срібний талер імператриці Австрії Марії-Терезії з її профільним портретом, оскільки австрійський таляр у XVIII ст. був основною європейською валютою. А на реверсі можна побачити один із масонських символів долара з однодоларової американської монети зразка 1979 року.

Вага монети - 90 кілограмів, а загалом увесь пам’ятник сягає 250 кілограмів. Пам’ятник стоїть на рухомих коліщатах, ніби шукає притулку. Але автор каже, що з часом хоче закріпити фігуру, щоб не зламали вандали.

Пам'ятник корупціонерам (фото: uain.press)

Пам'ятник посмішці

Дуже цікавий пам'ятник можна побачити у Львові - це пам'ятник посмішці. Автор - скульптор та карикатурист Олег Дергачов. Це невелика рибка, яка посміхається. Розташована вона на вулиці Вірменській, біля входу у "Дзигу". Вперше вона з'явилася у 2001 році - як подарунок автора і радувала гостей та мешканців міста. У 2008 році скульптор замінив її на іншу, більш усміхнену та позитивну.

Пам'ятник посмішці (фото: Вікіпедія)