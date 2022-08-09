Нежные куриные бедра на сковороде, которые станут вашим любимым рецептом

Куриные бедра можно просто пожарить, а можно сделать настоящий кулинарный шедевр. Для этого нам понадобится немного специй и сковородка.

Ингредиенты:

Куриные бедра или другая часть курицы - 900 г

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Копченая паприка - 1 ч. л.

Кориандр - 0,5 ч. л.

Сушеный чеснок - 1 ч. л.

Лук - 1 шт.

Сливочное масло - 50 г

Пошаговое приготовление

Посыпьте куриные бедра солью, перцем, сушеным чесноком, кориандром и копченой паприкой с обеих сторон.

Мелко нарежьте лук. Обжарьте на сливочном масле до мягкости.

Выложите куриные бедра на лук. Сверху положите маленькие кусочки сливочного масла. Накройте крышкой и тушите 15 минут.

Переверните на другую сторону и тушите еще 5-15 минут в зависимости от размера кусочков, чтобы мясо полностью приготовилось, но при этом не пересушилось.