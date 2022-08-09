Нежные куриные бедра на сковороде, которые станут вашим любимым рецептом
Куриные бедра можно просто пожарить, а можно сделать настоящий кулинарный шедевр. Для этого нам понадобится немного специй и сковородка.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриные бедра или другая часть курицы - 900 г
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Копченая паприка - 1 ч. л.
- Кориандр - 0,5 ч. л.
- Сушеный чеснок - 1 ч. л.
- Лук - 1 шт.
- Сливочное масло - 50 г
Пошаговое приготовление
Посыпьте куриные бедра солью, перцем, сушеным чесноком, кориандром и копченой паприкой с обеих сторон.
Мелко нарежьте лук. Обжарьте на сливочном масле до мягкости.
Выложите куриные бедра на лук. Сверху положите маленькие кусочки сливочного масла. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
Переверните на другую сторону и тушите еще 5-15 минут в зависимости от размера кусочков, чтобы мясо полностью приготовилось, но при этом не пересушилось.
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