Ніжні курячі стегна на сковороді, які стануть вашим улюбленим рецептом
Курячі стегна можна просто посмажити, а можна зробити справжній кулінарний шедевр. Для цього нам знадобиться трохи спецій і сковорідка.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Курячі стегна або інша частина курки - 900 г
- Сіль, чорний мелений перець - за смаком
- Копчена паприка - 1 ч. л.
- Коріандр - 0,5 ч. л.
- Сушений часник - 1 ч. л.
- Цибуля - 1 шт.
- Вершкове масло - 50 г
Покрокове приготування
Посипте курячі стегна сіллю, перцем, сушеним часником, коріандром і копченою паприкою з обох сторін.
Дрібно наріжте цибулю. Обсмажте на вершковому маслі до м'якості.
Викладіть курячі стегна на цибулю. Зверху покладіть маленькі шматочки вершкового масла. Накрийте кришкою і тушкуйте 15 хвилин.
Переверніть на іншу сторону і тушкуйте ще 5-15 хвилин в залежності від розміру шматочків, щоб м'ясо повністю приготувалося, але при цьому не пересушилося.
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