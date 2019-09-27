Небажана вагітність: Супрун розвіяла міфи про контрацепцію

Супрун розповіла про контрацепцію і небажаної вагітності (фото: Віталій Носач/РБК-України)

Супрун піклується про здоров'я українців і продовжує давати корисні поради

Уляна Супрун розповіла, що вагітність повинна бути свідомою і бажаною. При цьому молоді люди повинні мати вибір - мати дитину в певний період відносин або ні, або не мати її взагалі. Про це колишня в. о. заступник міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

На сьогоднішній день українці все ще часто використовують переривання статевого акту і інші "народні" методи. В Україні на тисячу жінок фертильного віку припадає 7,71 випадків небажаної вагітності, в країнах ЄС - 5.

Супрун підкреслила, що засоби контрацепції треба підбирати індивідуально разом з лікарем.

Супрун розповіла про контрацепцію і небажану вагітність (фото: pixabay.com)

Серед чого можна вибирати

Бар'єрні контрацептиви:

презервативи (чоловічий і жіночий);

ковпачки;

сперміциди.

Гормональні контрацептиви:

комбіновані контрацептиви (комбіновані оральні контрацептиви, гормональний пластир, вагінальне кільце);

прогестагенові контрацептиви (таблетовані контрацептиви, що містять прогестагени, прогестагенові ін'єкційні контрацептиви, внутрішньоматкова система).

Внутрішньоматкові контрацептиви:

інертні;

медикаментозні (містять мідь/срібло).

Добровільна хірургічна стерилізація (жіноча або чоловіча). Цей метод може підійти парам, які вже не планують мати дітей. Варто зазначити, що даний метод є незворотнім.

Супрун розповіла про контрацепцію і небажану вагітність (фото: pixabay.com)

Супрун також нагадала, що так званий календарний метод і метод лактаційної аменореї не є повністю надійним. Коли у жінки є дитина на грудному вигодовуванні, пригнічується овуляція, але період такої дії є індивідуальним, тому існує ризик пропустити момент настання фертильності.

Також вона розповіла про невідкладну контрацепцію, до якої вдаються у разі незахищеного сексу, щоб запобігти небажану вагітність.

Ефективність методу досить висока протягом 72-120 годин після статевого акту. Уникнути вагітність вдається за рахунок введення значно більш високої дози гормонів, ніж та, що міститься в таблетках для циклічного прийому.