Небажана вагітність: Супрун розвіяла міфи про контрацепцію

Супрун піклується про здоров'я українців і продовжує давати корисні поради
Уляна Супрун розповіла, що вагітність повинна бути свідомою і бажаною. При цьому молоді люди повинні мати вибір - мати дитину в певний період відносин або ні, або не мати її взагалі. Про це колишня в. о. заступник міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.
На сьогоднішній день українці все ще часто використовують переривання статевого акту і інші "народні" методи. В Україні на тисячу жінок фертильного віку припадає 7,71 випадків небажаної вагітності, в країнах ЄС - 5.
Супрун підкреслила, що засоби контрацепції треба підбирати індивідуально разом з лікарем.
Супрун розповіла про контрацепцію і небажану вагітність (фото: pixabay.com)
Бар'єрні контрацептиви:
Гормональні контрацептиви:
Внутрішньоматкові контрацептиви:
Добровільна хірургічна стерилізація (жіноча або чоловіча). Цей метод може підійти парам, які вже не планують мати дітей. Варто зазначити, що даний метод є незворотнім.
Супрун розповіла про контрацепцію і небажану вагітність (фото: pixabay.com)
Супрун також нагадала, що так званий календарний метод і метод лактаційної аменореї не є повністю надійним. Коли у жінки є дитина на грудному вигодовуванні, пригнічується овуляція, але період такої дії є індивідуальним, тому існує ризик пропустити момент настання фертильності.
Також вона розповіла про невідкладну контрацепцію, до якої вдаються у разі незахищеного сексу, щоб запобігти небажану вагітність.
Ефективність методу досить висока протягом 72-120 годин після статевого акту. Уникнути вагітність вдається за рахунок введення значно більш високої дози гормонів, ніж та, що міститься в таблетках для циклічного прийому.