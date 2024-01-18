"Незавершений політ". Вийшов фільм про Дениса Монастирського: де дивитися

Вийшов фільм "Незавершений політ" про життя екс-глави МВС Дениса Монастирського, який трагічно загинув у Броварах внаслідок падіння гелікоптера рівно рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фільм, що вже доступний для перегляду в YouTube .

Про що саме фільм

Картина присвячена дослідженню феномена Монастирського - його ціннісних орієнтирів і пріоритетів, незвичайного стилю керівництва, реформаторських ідей, які він спромігся запустити до війни, а також жорстких, нерідко контроверсійних рішень, які той ініціював з початком повномасштабного вторгнення РФ задля оборони нашої держави.

Кадр з фільму "Незавершений політ"

Для документальної стрічки записано близько 40 інтерв’ю з колегами, друзями та рідними Монастирського, крізь спогади яких відкриваються різні аспекти життя головного героя: його захоплення, сумніви, життєва філософія і принципи, яким він слідував.

Серед спікерів: Валерій Залужний, Кирило Буданов, Руслан Стефанчук, Денис Шмигаль, Жанна Монастирська, Олексій Резніков, Михайло Федоров та багато інших.

Кадри з фільму "Незавершений політ"

Автори фільму наголошують, що Монастирський був нетиповим українським чиновником, він захоплювався буддизмом і любив ходити в гори, власноруч відновлював архітектурні пам’ятки.

Екс-очільник МВС став унікальним явищем в українській системі влади, а його команда, частина якої загинула разом з ним в авіакатастрофі, фактично уособлювала незвичайну для української влади ідею етичного лідерства.

Кадр з фільму "Незавершений політ"

Хто зняв цей фільм

Творцями стрічки виступили друзі та однодумці Дениса, які бачать своєю місією стимулювання суспільного запиту саме на таких політиків, як Монастирський.

Фільм створено коштом дружнього краудфандингу.

Автор ідеї фільму - співзасновник батальйону "Добробат" і радник екс-міністра, коментує Ростислав Смірнов.

Скульптуру Божої Матері розміщено у Софії Київській за сприяння Дениса

"Я ніколи не бачив Дениса без усмішки, він завжди був дуже легкий, розважливий, ніколи не ухвалював поспішних рішень. Щоб я не запропонував, той завжди казав: "Я подумаю". Коли я вперше зайшов до його кабінету, ще не знаючи Дениса, він взявся проводити мені екскурсію, розповідав, що тут і як. Показав своє хобі - настільний футбол", - каже Смірнов.

"З ним можна було спілкуватися годинами, взагалі не помічаючи часу - легко й цікаво. Саме завдяки таким людям, як Денис, які в перші дні стояли пліч-о-пліч з усіма, нам вдалося зберегти країну. Це було складно. І от тоді було мінімум публічності, максимум роботи. Якраз про це народ має знати", - згадує Ростислав.

Наскрізний сюжет картини побудовано навколо ліплення скульптури Божої Матері

Режисер Микола Короткий говорить, що "Денис - ніби з майбутнього, прийшов у наше життя, щоб задати високу планку".

"Мистецтво для Монастирського було на першому плані, у всіх сферах життя він був по-перше митцем. Глибокі юридичні та політичні знання, а також бажання працювати на суспільне благо і робили його політиком майбутнього. У своєму відео-щоденнику він наголошує, що треба рятувати культуру, бо це буде єдине, що зможе навіть з попелу відтворити державу. Фільм сповнений віршів і цитат, а наскрізний сюжет побудовано навколо ліплення скульптури Божої Матері. Саме таку п’ятиметрову скульптуру авторства Олексія Леонова розміщено у Софії Київській за сприяння Дениса", - ділиться він.