Незачем было рожать! В Киеве маршрутчик не пускал в салон мужчину с детьми

По словам автора поста, в маршрутку зашел дедушка с детьми 6 и 9 лет. Несовершеннолетние из многодетной семьи, на что имелись все документы о льготах. Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни.

"Сегодня, 23.02.21, примерно в 16.50 водитель вышеупомянутого маршрута отказался везти дедушку с 2 детьми, потому, что тот отказался платить за детей (6 и 9 лет) из многодетной семьи, с предоставлением всех нужных документов. К слову, дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть, почему мы не можем ими пользоваться??? Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких каждый день до*рена, или плати, или выходи!!!". Когда пытались сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой", - рассказал автор поста.

Киевлянин отмечает, что дети и пожилой мужчина пережили огромный стресс из-за грубости и хамства водителя.

В Киеве маршрутчик нахамил дедушке с детьми (фото: https://www.facebook.com/groups/solomenka.kyiv)

В комментариях украинцы отреагировали на инцидент.