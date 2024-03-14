Незабаром на небі можна буде побачити нову зірку неозброєним оком: де та коли спостерігати

Що відомо про зірку

Новою називають різке багаторазове збільшення яскравості зірки, яка є подвійною системою.

T CrB є типовим представником такої системи, що включає червоного гіганта та білого карлика. Поступово білий карлик витягує матеріал зі свого гігантського сусіда. Коли накопичується достатньо речовини, відбувається термоядерний синтез, що призводить до різкого збільшення яскравості.

Червоний гігант та білий карлик обертаються навколо один одного (gif: NASA)

Часто такі спалахи мають хаотичний та непередбачуваний характер, але існують і повторювані з чітким періодом. Їх набагато менше, і майже всі вони досить далеко, щоб їх можна було спостерігати без обсерваторій.

Однак T CrB, здається, готова надати такий шанс. Астрономи помітили, що вона вже збільшувала свою яскравість у 1866 та 1946 роках, і її можна було бачити неозброєним оком.

Є всі ознаки циклічності цієї події у T CrB. Наступний спалах мав би статися в 2025 році, проте вчений з Університету Луїзіани Бредлі Шефер звернув увагу, що перед спалахом 1946 року T CrB тимчасово знизила свою яскравість, що повторилося зараз.

Коли та де можна буде спостерігати за зіркою

Виходячи з часу, що минув між затемненням та спалахом, він розрахував, що новий спалах може статися у проміжку з лютого по вересень 2024 року.

Шефер також знайшов непрямі докази того, що спалахи T CrB спостерігалися людьми у 1787 та 1217 роках.

Зазначимо, що T CrB зручно розташована для спостережень у Північній півкулі і видно більшу частину часу. Виняток становить період з вересня по листопад, коли Сонце надто близько до сузір'я Північна Корона.

Як знайти С-подібне сузір'я Північної Корони, розташоване між Волопасом та Геркулесом (фото: NASA)

Прогнози показують, що після спалаху T CrB буде видно протягом кількох днів. Потім протягом приблизно тижня її можна буде побачити у звичайних біноклях. Після цього яскравість зірки знизиться до звичного рівня, і білий карлик почне знову накопичувати матеріал із червоного гіганта.