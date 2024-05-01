Нею часто лякають дітей: лікар розповіла всю правду про популярну інфекцію

Ангіна є одним із найпоширеніших діагнозів, якими люди лякають одне одного та своїх дітей. Навколо такого стану існує багато міфів, у які не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що часто в побуті так називають стани, які включають біль у горлі та почервоніння мигдаликів із білими нальотами на них.

Потрібно враховувати, що запалення виникає передусім при ГРВІ. А це вірусний процес, який антибіотиками не лікується - допомагають лише симптоматичні методи, які полегшують прояви.

Саме явище запального процесу, який супроводжується збільшенням, почервонінням та болем у ділянці мигдаликів називається тонзилітом.

Вірусний тонзиліт

При вірусному тонзиліті можуть утворюватися білі нашарування на мигдаликах, котрі пацієнти часто сприймають за прояви бактеріальної інфекції. Це називають казеозними відкладеннями - це такі собі "пробки" з продукту життєдіяльності мигдаликів, який накопичився.

Тонзиліт, спричинений ГРВІ, може протікати з нормальною температурою тіла або ж на фоні підвищення. Можуть спостерігатись як ознаки вираженої інтоксикації (слабкість, ломота в тілі, озноб), так і відносно нормальне самопочуття.

Бактеріальний тонзиліт

Коли запалення розвивається внаслідок бактеріальної інфекції, симптоми переважно подібні на ГРВІ.

Симптоми дуже індивідуальні в різних людей та навіть в однієї людини за різних випадків.

Найчастіше "винуватцем" хвороби є стрептокок, і позитивний тест на нього є показанням до призначення лікарем антибіотиків. Дуже важливо пройти повний курс лікування й у жодному разі не припиняти терапію, щойно зменшився біль.

Хронічні бактеріальні ангіни небезпечні для інших органів - серця та нирок. У результаті запальних процесів можуть формуватися вади серця.

Як вберегти здоров'я

Про імунітет треба дбати: збалансовано та достатньо харчуватися, дотримуватися режиму сну й відпочинку, мати регулярну фізичну активність та уникати стресів.

Якщо при виконанні цих порад ангіни виникають по кілька разів на рік, лікар може запропонувати часткове або повне видалення мигдаликів як осередку інфекції. Ця операція проводиться швидко на амбулаторному прийомі в ЛОРа.