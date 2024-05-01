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Ею часто пугают детей: врач рассказала всю правду о популярной инфекции

Среда 01 мая 2024 11:08
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Ею часто пугают детей: врач рассказала всю правду о популярной инфекции Как уберечься от ангины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ангина является одним из самых распространенных диагнозов, которыми люди пугают друг друга и своих детей. Вокруг такого состояния существует множество мифов, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что часто в быту так называют состояния, включающие боль в горле и покраснение миндалин с белыми налетами на них.

Следует учитывать, что воспаление возникает прежде всего при ОРВИ. А это вирусный процесс, который антибиотиками не лечится - помогают только симптоматические методы, облегчающие проявления.

Само явление воспалительного процесса, сопровождающегося увеличением, покраснением и болью в области миндалин называется тонзиллитом.

Вирусный тонзиллит

При вирусном тонзиллите могут образовываться белые наслоения на миндалинах, которые пациенты часто воспринимают как проявления бактериальной инфекции. Это называют казеозными отложениями - это этакие "пробки" из накопившегося продукта жизнедеятельности миндалин.

Тонзиллит, вызванный ОРВИ, может протекать с нормальной температурой тела или на фоне повышения. Могут наблюдаться как признаки выраженной интоксикации (слабость, ломота в теле, озноб), так и относительно нормальное самочувствие.

Бактериальный тонзиллит

Когда воспаление развивается в результате бактериальной инфекции, симптомы преимущественно похожи на ОРВИ.

Симптомы очень индивидуальны у разных людей и даже у одного человека при разных случаях.

Чаще "виновником" болезни является стрептококк, и положительный тест на него является показанием к назначению врачом антибиотиков. Очень важно пройти полный курс лечения и ни в коем случае не прекращать терапию, как только уменьшилась боль.

Хронические бактериальные ангины опасны для других органов - сердца и почек. В результате воспалительных процессов могут формироваться пороки сердца.

Как уберечь здоровье

Об иммунитете нужно заботиться: сбалансировано и достаточно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, иметь регулярную физическую активность и избегать стрессов.

Если при выполнении этих советов ангины возникают несколько раз в год, врач может предложить частичное или полное удаление миндалин как очаги инфекции. Эта операция проводится быстро на амбулаторном приеме у ЛОРа.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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